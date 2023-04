Gli ottant’anni del preside-studioso di Vanini: la comunità gli rende omaggio

TAURISANO - In occasione del compimento del suo ottantesimo genetliaco, sabato 22 aprile, alle ore 18, presso la sala consiliare di Taurisano, si terrà un evento in onore di Francesco Paolo Raimondi, storico “preside” del Liceo Vanini di Casarano, dal titolo “La ricerca filosofica come rigore scientifico-metodologico e impegno civile”.

L’evento, promosso dal Centro Internazionale di Studi Vaniniani e patrocinato dal Comune di Taurisano e dal Consiglio Didattico di Filosofia e Scienze Filosofiche dell’Università del Salento, si aprirà con i saluti istituzionali di Luigi Guidano (Sindaco di Taurisano), Quintino Rizzello (Assessore alla Cultura di Taurisano), Donato Metallo (Consigliere della Regione Puglia e Presidente della Commissione Cultura) e Fabio Sulpizio (Vicepresidente del Corso di Laurea in Filosofia dell’Università del Salento).

A seguire interverranno i docenti dell’Università del Salento Gabriella Sava, Franco Tommasi e Mario Carparelli, i quali terranno rispettivamente delle relazioni su “Francesco Paolo Raimondi filosofo teoretico”, “Francesco Paolo Raimondi studioso del giudaismo e del cristianesimo” e “Francesco Paolo Raimondi interprete di Giulio Cesare Vanini e storico della filosofia”.

Al termine dell’evento, realizzato con la collaborazione del Presidio del Libro del Capo di Leuca e dell’associazione Salentosophia, sarà presentato in anteprima il volume in due tomi, recentemente pubblicato da Aracne, che raccoglie gli “Studi vaniniani e saggi storico-filosofici” dello stesso Raimondi.

Il filo rosso che accomuna tutta la ricca e variegata produzione scientifica di Raimondi si può individuare da un lato nel rigore metodologico e critico-filologico che sta alla base di ogni sua indagine storico-filosofica, dall’altro nel suo costante impegno civile, politico e sociale in di­fesa della dignità e dell’emancipazione di ciascun essere umano, a parti­re dalle categorie più svantaggiate.