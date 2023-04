Presentato “Classiche Forme”: grande musica nei luoghi iconici di Lecce

ROMA/LECCE - Si è svolta a Roma, nella sala stampa Estera, la conferenza stampa di presentazione della VII edizione di “Classiche Forme”, il festival internazionale di Musica da Camera in programma dal 17 al 23 luglio, con la direzione artistica di Beatrice Rana.

All'incontro, moderato da Alessandro Tommasi, sono intervenuti il direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, l'assessore allo spettacolo del Comune di Lecce Paolo Foresio e Salvatore Nicolazzo, Ceo di Elata, storico marchio calzaturiero salentino il cui centenario si celebrerà in una serata del Festival con l'esecuzione della nuova commissione Classiche Forme 2023 al compositore pugliese Domenico Turi, anch'egli intervenuto oggi in conferenza.

Sette serate con le star internazionali della musica da camera, un’anteprima con il concerto per la città il 15 luglio al parco di Belloluogo e tredici appuntamenti complessivi per una settimana di grande musica in luoghi iconici della città di Lecce e, per la prima volta quest’anno, di altri tre comuni del Salento (Supersano, Casarano e Galatina).

Accanto alla direttrice artistica, alcuni dei più grandi nomi del concertismo internazionale: Stephen Waarts, Ludovica Rana, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Marmen String Quartet, Emmanuel Pahud, Tim Crawford, Tim Posner, Timothy Ridout (presenti insieme anche come The Teyber Trio), Maja Avramovic, Chiara Osella, Massimo Spada, Kevin Spagnolo, Rosa Feola, ma anche giovani di sicuro talento tra cui quelli dell’Accademia di Santa Cecilia, della Scuola di Musica di Fiesole e di Avos Project di Roma.

La settima edizione dell’evento si caratterizza, tra l’altro, per un programma musicale ricercato e denso di particolarità, con omaggi a Rachmaninov, nei 150 anni dalla nascita, e Poulenc, per i 60 anni dalla morte, per il ritorno alla vocalità e per la nuova commissione Classiche Forme 2023 al compositore pugliese Domenico Turi, in prima esecuzione assoluta nella speciale serata in programma a Casarano per i 100 anni dello storico marchio salentino Elata.

Tra le novità anche l’anteprima con il Concerto per la città, il 15 luglio, al Parco di Belloluogo di Lecce dove lo scorso anno è nata l’Oasi Classiche Forme, la sezione Notturni, concerti per tirar tardi guardando la città dall’alto, e la maratona di chiusura del Festival.

“Vorrei che Classiche Forme diventasse il Suono del Paesaggio Salentino, una vera e propria cifra identitaria e un elemento unico e caratterizzante del Salento” dice Beatrice Rana.

Appuntamento con la settima edizione, dal 17 al 23 luglio 2022.

I LUOGHI

Oltre a Lecce, con quattro differenti location tra cui il consueto Chiostro del Rettorato, il Festival, come dicevamo, si muoverà quest’anno anche in altri tre comuni del Salento, per raccontare altrettante iconiche storie del territorio, anche attraverso l’arte, l’architettura, il paesaggio, la tradizione.

Il cuore del Festival sarà ancora una volta nel seicentesco Chiostro del Rettorato di Lecce, già Convento Carmelitano, impreziosito dagli affreschi del ‘700, dove come consueto si terranno quattro concerti serali (il 17, 19, 20 e 23 luglio), tra cui una delle novità di quest’anno, la Maratona di Classiche Forme.

Si ritorna per il terzo anno nella masseria Le Stanzie di Supersano (Le), vero gioiello di civiltà contadina, con i suoi frantoi ipogei, i forni in pietra, i pergolati, le aje e le infinite stanze dedicate all’essiccazione di pomodori, peperoncini ed erbe aromatiche pendenti dai soffitti, autentica madeleine di ogni salentino doc. Sarà straordinario teatro per il concerto Suite Italienne con Brunello e Sollima, martedì 18 luglio.

Per la prima volta, invece, il Festival sarà a Galatina, venerdì 21 luglio, per un concerto-evento con l’eccellente The Teyber Trio e le Variazioni Goldberg nella preziosa Basilica di Santa Caterina, uno dei più notevoli monumenti del Gotico e Romanico in Puglia, celebre per i caratteristici affreschi di cui è interamente ricoperta, e a Casarano, sabato 22 luglio, dove, nel Teatro Fondazione Filograna, risuonerà in prima esecuzione assoluta la nuova commissione Classiche Forme 2023 al compositore pugliese Domenico Turi, per il centenario della storica azienda calzaturiera salentina Elata, già nota per essere ai piedi anche di star hollywoodiane come il premio Oscar Anne Hathaway, Sofia Loren, Penelope Cruz.

GLI ALTRI LUOGHI DEL FESTIVAL (nel capoluogo)

Il Giardino Pensile del chiostro settecentesco dell’antico convento domenicano di San Giovanni da Aymo, oggi sede dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, le Mura Urbiche, importante testimonianza di fortificazione cinquecentesca, voluta dall’imperatore Carlo V per arginare le invasioni turche, e la terrazza di Palazzo Maresgallo, dimora storica e gioiello architettonico cinquecentesco nel cuore di Lecce: saranno teatro del concerto pomeridiano Caffè Leccese, delizia salentina che verrà realmente offerta al pubblico prima dell’esecuzione, mercoledì 19 luglio ore 19.00 con il Trio Tharsos da Avos Project, e dei tre Notturni, novità del 2023 per tirar tardi in musica, il 17 con il Duo Piccotti-Ciampa, il 19 con il Duo Sabatini-Rugani dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il 20 luglio in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, sempre alle ore 23.00. Tutti e quattro gli appuntamenti offriranno un’esperienza di paesaggio fuori dal comune, con una visione dall’alto della città.

La caratteristica Biblioteca Bernardini, cenacolo di cultura fin dalla fondazione nel 1863, situata all’interno dell’ex Convitto Palmieri, che accoglie un patrimonio librario di circa 120.000 documenti di diverse epoche, venerdì 21 luglio alle ore 11.00 accoglierà la Conversazione “La musica di Sergei Rachmaninoff nel cinema e nella serialità televisiva” a cura di Luca Bandirali, Università del Salento, e Alma Mileto, Università di Roma La Sapienza.

Il Parco di Belloluogo destinato all’Anteprima del Festival, il 15 luglio, con I Virtuosi di Sansevero: è un’area verde che prende il nome dalla preziosa Torre trecentesca di Belloluogo che fu storica residenza della regina Maria D’Enghien e che rappresenta una delle rare testimonianze sopravvissute del Medioevo salentino. Qui a luglio scorso, per concessione del Comune di Lecce che ne è proprietario, è nata l’Oasi Classiche Forme, un luogo in cui si è immaginato di poter far crescere la cultura del Festival. La direttrice artistica Beatrice Rana e l’associazione Opera Prima che organizza il Festival si sono impegnati a donare e piantumare ogni anno una manciata di alberi a beneficio dell’Oasi Classiche Forme, della cui cura si occuperanno nel tempo.

LE DICHIARAZIONI

Racconta Beatrice Rana: “Classiche Forme vuole essere l’immagine, l’avamposto di quel Salento, già baciato dalla fortuna per la presenza di bellezze naturali e architettoniche, una ‘meta’ musicale di grande attrattività. Facendo proprie le dichiarazioni contenute nella Convenzione Europea sul Paesaggio del 2012 in cui il suono viene riconosciuto dall’Unesco come patrimonio immateriale e componente essenziale del paesaggio, ClassicheForme si augura di diventare il ‘Suono del Paesaggio Salentino’, una vera e propria cifra identitaria e un elemento unico e caratterizzante del Salento”.

Dal 5 aprile sarà possibile acquistare su www.vivaticket.com i biglietti per i concerti che si terranno nel Chiostro del Rettorato a Lecce. Tutti gli altri saranno disponibili dal mese di maggio.