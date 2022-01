Festival dell’informazione giornalistica locale: tanti ospiti d'eccezione. Ecco il programma

GALLIPOLI - Pronta al via la sesta edizione di “Figilo”, festival dell’informazione giornalistica locale dal 27 al 29 gennaio 2022 all’hotel Bellavista club di Gallipoli su iniziativa del gruppo Caroli hotels, da "Piazzasalento", giornale diretto da Fernando D’Aprile (ideatore di Figilo), con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Associazione nazionale stampa online (Anso).



In un settore editoriale in crisi, l’informazione locale apre nuovi possibili panorami, in cui intrecciare una professione sempre più complessa e articolata con i nuovi strumenti della comunicazione, come il citizen journalism e i social media. Mai come oggi c’è bisogno di giornalisti e giornalismo, interlocutori e intermediatori sempre più preparati e raffinati in mezzo ad una rivoluzione che dura da una decina di anni ed ancora non si è assestata. Una rivoluzione che combatte e si adatta ogni giorno con la forza ridondante del web e dei social tra fake news, hate speeches, blog e viralità.



Di questo e altri temi, si occuperà Figilo sesta edizione, un momento di incontro, confronto e crescita dedicato ai giornalisti, agli operatori della comunicazione e agli studenti. Obiettivi da raggiungere attraverso tre giornate di incontri e dibattiti con direttori e giornalisti delle testate locali, docenti universitari, studiosi e responsabili della comunicazione istituzionale, per uno spaccato che renda la più nitida possibile una realtà veloce e invasiva che necessita di regole ma anche di una diversa e costante attenzione da parte degli operatori.

L’apertura dei lavori è fissata al 27 gennaio. Da segnalare la presenza di Piero Ricci, presidente dell’Ordine giornalisti di Puglia; Carlo Bartoli, Presidente Ordine Nazionale Giornalisti (in remoto); Elio Donno, presidente del Consiglio nazionale di disciplina dell’Ordine; dei giornalisti, tra gli altri, Michele Mezza, Anna Praderio (Mediaset, in remoto), Andrea Filippi (direttore responsabile "La Provincia Pavese"), Roberto Napoletano (direttore responsabile "Quotidiano del Sud"), Francesco Piccinini (direttore editoriale "Fanpage.it"), Sabrina Giannini (autrice Tv) e Guido D’Ubaldo (presidente Ordine giornalisti del Lazio, in remoto); del virologo Andrea Crisanti (in remoto); degli autori di "Lercio.it" e "Bufale.net"; dei docenti universitari Ruben Razzante, Stefano Cristante e Gigi Spedicato; Giovanni Caprara, presidente Ugis l'Unione giornalisti italiani scientifici; Marco Giovannelli, Presidente Anso Associazione nazionale stampa online (in remoto).

Di seguito viene proposto il calendario completo dell'evento.

Giovedì 27 gennaio

9:15 – 9:30 - Presentazione Figilo con Fernando D’Aprile, Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce; Attilio Caroli Caputo, direttore generale Caroli Hotels

9:30 – 12:30 - Dibattito: “Il ruolo perduto del giornalismo di qualità e le sfide del futuro” con Piero Ricci, Roberto Paolo, presidente della Federazione italiana liberi editori e vicedirettore del quotidiano “Roma”; Carlo Bartoli, presidente nazionale Ordine dei giornalisti. Conduce Antonio Della Rocca, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

15:00 – 18:00 - Tema: “Mercato, territorio, servizio: la mediamorfosi del giornalismo locale. Il caso americano.” Sulla base del libro di Jill Abramson “Mercanti di verità”, si analizzano le tendenze dei processi di convergenza nell’informazione locale: con Francesco Piccinini, Roberto Napoletano, direttore de "Quotidiano del Sud"; Stefano Cristante, docente di sociologia della comunicazione all'università del Salento; Maddalena Mongiò, giornalista de "L’Edicola del Sud". Conduce Michele Mezza, giornalista e docente di epidemiologia sociale all'università Federico II di Napoli.

18:00 – 20:00 – Forum: Locale e iperlocale, l’informazione nell’era digitale si apre a nuovi spazi. Esperienze a confronto”: con Mario Improta, già direttore di "Sportlocale"; Enzo Ferrari, direttore di "Taranto Buonasera"; Riccardo Primiceri, direttore editoriale, e Paolo Priapo, redattore di "Ozanews"; Andrea Filippi, direttore "La Provincia Pavese"; Luigi Taurino, caporedattore "Leccenews24.it"; Tiziano Argazzi, giornalista di "Italia a Tavola" e "Corriere Quotidiano"; Francesco Loaicono, direttore "La Nuova Ecologia", Marco Giovannelli, direttore di "Varesenews" e Presidente Anso. Conduce Fernando D’Aprile, direttore di "Piazzasalento".

Venerdì 28 gennaio

9:15 – 12:15 - Tema: “Accanimento mediatico nella descrizione del dolore: diritti e doveri nel descrivere un fatto di cronaca:” con Elio Donno e Guido D’Ubaldo, conduce Adelmo Gaetani, già consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Presenzia Roberto Tanisi, presidente Tribunale di Lecce.

14:00 – 16:00 - Tema: “La pandemia come variante dell’informazione: ruoli e saperi nel gorgo dell’informazione scientifica”: con Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di microbiologia dell’università di Padova; Renata Palma, giornalista e Socia Ugis. Conduce la giornalista e docente Michele Mezza.

16:00 – 18:00 - Tema: “Comunicazione e informazione scientifica: la necessità di informazione corrette e certificate”: con Giovanni Caprara, giornalista ed editorialista scientifico del "Corriere della Sera", presidente Ugis; Elena Bauer, responsabile comunicazione scientifica istituto FircI oncologia molecolare. Conduce Alberto Nutricati, giornalista della "Gazzetta del Mezzogiorno".



18:00 – 20:00 – Tema: “Fake news e deontologia del giornalismo medico-scientifico” con Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione presso l’università Cattolica di Milano e la Lumsa di Roma, Componente della task force anti-fake news del dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri. Conduce Giovanni Caprara.

Sabato 29 GENNAIO

9:00 – 11:00 - Tema: “Deontologia del giornalismo nel cinema e nei beni culturali. Informazione di qualità e ruolo dei colossi della Rete”: con Anna Praderio, Alberto Giuffrè, giornalista Sky Tg24; Barbara Visentin, giornalista del "Corriere della Sera". Conduce Ruben Razzante.

11:00 – 13:00 – Tema: “Bufale e dintorni, fake news e disinformazione: alla ricerca della verità perduta.”: con Patrizio Smiraglia e Vittorio Lattanzi, autori di "Lercio.it"; Claudio Michelizza, "Bufale.net"; Sabrina Giannini, Gigi Spedicato, docente di sociologia della comunicazione presso l'università del Salento. Conduce Valentina Murrieri, giornalista di "Lecceprima.it".