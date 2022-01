Fòcara 2022: il laboratorio "Coro a Coro" e la compagnia "Elena D." allieteranno l'evento

NOVOLI - Musiche, danze, acrobazie, lingue di fuoco, corpi sospesi in aria e poi uno spettacolo piromusicale ad accompagnare il momento più atteso dai fedeli e dai tanti appassionati: mancano solo poche ore alla accensione della Fòcara, la grande pira costruita con 28.000 mila fascine in onore di sant’Antonio Abate, patrono di Novoli, che, come da tradizione, verrà accesa domenica 16 gennaio, con inizio dello spettacolo alle ore 20.30 in Piazza Tito Schipa.

Le restrizioni dovute all’emergenza pandemica non consentiranno di far svolgere la manifestazione con la consueta cornice di pubblico, ma l’evento sarà ripreso e trasmesso in diretta da tre emittenti televisive Telenorba, Telerama e Antenna Sud

Le schede degli artisti

1. Coro a Coro

E' un laboratorio di canto polifonico in continua evoluzione per donne che amano cantare, diretto da Rachele Andrioli. Si attraversano musiche popolari e d'autore dal mondo, si scopre la forza terapeutica del canto. In un'epoca caratterizzata da timore, incertezza e apatia, Coro a coro vuole essere un piccolo argine dove la musica costruisce ponti, accoglie, lenisce. Coro a coro è un amalgama al femminile di voci, cultura e svago.

Biografia di Rachele Andrioli

Cantante, cantautrice, percussionista pugliese impegnata in progetti artistici internazionali di World Music. Attraverso la voce, Rachele Andrioli attinge a esperienze di viaggi, collaborazioni e incontri con le culture del mondo. È ideatrice del progetto corale di comunità “Coro a Coro”, che accoglie attualmente moltissime donna, di età e provenienze diverse, in un laboratorio polifonico sociale che connette il concetto di genere alla multiculturalità. Realizza laboratori di tecnica vocale e canto polifonico in Italia e nel mondo. Innesta la sua tradizione a quella di terre vicine e lontane, diventando il suo principale oggetto di studio. Esperta di musica e tecniche del canto popolare, nel live, si accompagna con tamburi a cornice. Vanta la partecipazione a festival nazionali ed internazionali in Europa e oltreoceano, in assolo e con numerose formazioni musicali di World Music (Francia, Belgio, Germania, Polonia, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna, Repubblica ceca, Lituania, Finlandia, Olanda, Albania, Russia, Svizzera, Marocco, Cipro, Hong Kong, Libano, Corea, Giappone, Messico, Colombia, Stati Uniti, Canada, Egitto, Sudafrica, India ecc.). È un’anima latina che sperimenta le influenze moderne si apre al mediterraneo.

2. Eleina D.

La compagnia Eleina D. con sede operativa a Castellana Grotte, nasce nel 2011 per diventare in pochi anni un punto di riferimento nella creazione e realizzazione di coreografie di danza acrobatica / aerea per produzioni teatrali e la gestione di grandi eventi per realta? private e enti pubblici. Fondatori della compagnia sono i danzatori Vito Cassano e Claudia Cavalli, fautori di un nuovo stile coreografico che unisce la potenza della terra alle suggestioni del lavoro acrobatico aereo.

Vito Cassano (direzione artistica – coreografo)

Entra a far parte della Compagnia di Mvula Sungani di Roma all’eta? di 18 anni con la quale circuita per i piu? importanti Teatri Italiani, Francia e Germania; partecipa a Festival e Gala Italiani tra cui: Spoleto estate 2008/2009- Teatro Romano di Spoleto-, Roma Chorea Mundi- Piazza del Campido- glio (Roma), La grande danza unita per l’Abruzzo -Teatro dell’Opera di Roma.

Claudia Cavalli (direzione organizzativa - coreografa aerea)

Nel gennaio del 2004 entra a tutti gli effetti nella CRDL Compagnia di Mvula Sungani, prende parte a tutte le produzioni teatrali esibendosi sui palcoscenici dei piu? importanti teatri d'Italia, Fran- cia e Germania; a Gala di Danza Internazionale e trasmissioni televisive.

Nel 2009 lavora per la Compagnia Kataklo? Athletic Dance Theatre di Giulia Staccioli, nella pro- du- zione UP, contemporaneamente perfezione le tecniche di Danza Aerea.

Le Fontane Danzanti di Cazacu’s di Trevi (Pg) faranno da sfondo coreografico alla Fòcara, prossima al momento catartico dell’accensione. Le esibizioni artistiche saranno accompagnate dai fuochi piro-musicali a cura di Pirotecnica Padovano di Genzano (Pz) in collaborazione con Multimedia show di Canosa di Puglia (Bat).