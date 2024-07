Frumenti e fermenti, l'esclusivo tour tra storia, culto e degustazioni

NOVOLI - I cereali e il pane che hanno segnato la storia del paese diventano protagonisti di un’originale narrazione del paese, dei suoi culti e delle sue tradizionali vocazioni contadine: è quanto accadrà venerdì, 19 luglio, alle ore 20, con la visita guidata che partirà dal Polo biblio-museale, nell’ex Istituto Tarantini, in via Lecce, a Novoli, e si concluderà con la degustazione di birre al pane, birre di frumento e prodotti dolciari e da forno caratterizzati dal riutilizzo delle trebbie provenienti dalla lavorazione della birra.

Il tour inserito nel calendario delle manifestazioni civili in programma per la festa patronale nasce dalla collaborazione tra Sulle Vie della Birra, progetto che punta alla valorizzazione della cultura della birra artigianale, e l’associazione culturale Fucina Sociale, nonché con il Comitato Festa “Madonna del Pane”. Quest’anno, l’evento è inserito anche all’interno della programmazione di iniziative afferenti al Nodo Galattica di Novoli che propone diverse attività nel contenitore culturale di via Lecce.

“Dopo la bellissima esperienza di Birre d’Autore, svoltasi proprio negli spazi del polo biblio-museale e che si è conclusa lo scorso 2 Luglio,

i festeggiamenti in onore alla nostra Protettrice Maria Santissima del Pane offrono un’altra importante occasione per contestualizzare in maniera originale il tema della birra artigianale con la storia e le tradizioni del nostro territorio” ha raccontato Simone Caricato, presidente dell’Associazione Culturale Fucina Sociale, tra i promotori dell’evento, che ha aggiunto: “Si tratta di tradizioni che sono da secoli legate a una significativa cultura cerealicola. Basti pensare che la stessa origine del nome del nostro comune richiama i cosiddetti campi novali ovvero terreni presi in affitto per nove anni proprio per la produzione di grano. “Un altro importante aspetto su cui abbiamo puntato e del quale siamo estremamente orgogliosi è quello della sostenibilità e della circolarità che riusciamo a proporre attraverso una attenta scelta dei birrifici ospiti che puntano al recupero delle materie prime utilizzate nelle loro produzioni”, ha concluso.

A condurre la visita guidata e la degustazione sarà Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle vie della Birra, guida turistica abilitata, archeologo, referente Regionale Unionbirrai Beer Tasters (UBT) per Puglia e Basilicata, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food.

Quattro saranno le differenti realtà coinvolte: Birra Pagnotta, birrificio di Altamura (Bari), che incentra le sue birre sull’utilizzo del rinomato Pane tipico della città; Baff Beer, birrificio leccese molto attivo, che oltre a produrre una birra di frumento collabora con interessanti realtà del territorio con l’obiettivo di recuperare i cereali utilizzati in produzione trasformandoli in prodotti dolciari e da forno.

A testimonianza di ciò saranno presenti anche il Panificio Protopapa di Giurdignano, con cui proprio Baff ha avviato la sperimentazione sul riutilizzo delle trebbie in differenti prodotti da forno e la pastry chef e food influencer Clara Dolci Tutta la Vita, che spesso propone dolci in cui vengono recuperati gli stessi cereali da birra.

In un confronto con Massimiliano Fioretti, mastro birraio di Baff, verranno esplorate le connessioni tra questi mondi distanti soltanto in apparenza, sottolineando l’importanza del riutilizzo degli scarti della birra che possono diventare gustosissima risorsa. Oltre alle due birre proposte, una per birrificio, la degustazione sarà incentrata sulle preparazioni proposte dalle due realtà ospiti dell’evento.

L’evento ha un costo di 5 euro e prevede un massimo di 30 partecipanti, pertanto la prenotazione è obbligatoria ai numeri: 320.2125332, 3295459310.

