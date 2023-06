“Galattica”: parte a Taurisano la nuova misura per le politiche giovanili

TAURISANO - Taurisano è pronto a dare il via a “Galattica - Rete Giovani Puglia”, la nuova misura delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI - Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione, che mira a creare una rete di luoghi fisici nei comuni pugliesi supportata da una piattaforma web per fornire alle giovani generazioni servizi per l’informazione, l’accompagnamento, il supporto all’attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari all’interno di spazi pubblici già attivi sul territorio.

L’inaugurazione del nodo si svolgerà mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 19, presso la villa comunale (via F. Lopez, Taurisano).

“Il nostro Comune è tra i primi, insieme a Gallipoli, Bitonto, Ruffano, Arnesano, Gravina e Stornarella ad inaugurare il suo nodo Galattica. – spiega l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Taurisano Quintino Rizzello – Le attività si svolgeranno in un luogo simbolo di Taurisano: casa Vanini. È qui che la nostra città metterà al centro i giovani, rafforzando il legame tra i territori, i comuni, e le associazioni giovanili, offrendo alle fasce più giovani della cittadinanza ciò di cui hanno bisogno secondo quanto espresso nei numerosi momenti di incontro e confronto”.

Sono sette i laboratori che costituiscono il programma d’intervento del nodo di Taurisano con differenti temi ed obiettivi, e che saranno illustrati nel dettaglio durante la serata di mercoledì: conoscenza del territorio, ascolto e salute mentale, potenziamento dei processi partecipativi, educazione ambientale e sostenibilità, educazione finanziaria, startup ed imprenditorialità.

A guidarli saranno i sette partner del progetto: Smart Project Lab; A Cor non si comanda APS; The Qube; Focus; Associazione culturale “Odigitria”; Enuklea; Genio in 21 giorni; Canale Salento APS.

Sono loro che hanno deciso di lanciare delle domande provocatorie alla cittadinanza taurisanese, interrogativi che si sono trasformati in voglia di mettersi in gioco attraverso la partecipazione al bando regionale.

“Nei giorni scorsi per le strade di Taurisano sono comparsi dei manifesti con delle frasi che invitavano tutti a riflettere e che rappresentano un po’ il sentito comune. – continua l’assessore Rizzello - Sono questi stessi interrogativi e riflessioni che hanno portato noi organizzatori a dare vita al programma d’intervento del progetto. Oggi, a queste domande Taurisano risponde con una bellissima opportunità: la Rete Galattica. Aspettiamo tutti alla serata di mercoledì, per uno scambio di idee ed un momento di convivialità”.

Da mercoledì, quindi, Taurisano sarà uno dei nodi della rete Galattica. Questi, gestiti dai Comuni e dal partenariato territoriale in cui Regione Puglia e ARTI, oltre al finanziamento degli stessi, garantiranno un programma regionale itinerante di workshop e laboratori coordinato; un gruppo di “youth worker” ovvero animatori di comunità in grado di sollecitare e mettere in rete le risorse del territorio, farà emergere i talenti inespressi e generare scambi di pratiche e di esperienze; un portale web regionale sarà in grado di accogliere e diffondere opportunità per giovani anche a livello internazionale; ai giovani sarà garantita la possibilità di entrare a far parte del circuito del Servizio Civile Regionale e il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Nazionale e dell’Agenzia Nazionale Giovani che svolgerà attività e fornirà servizi anche oltre regione.