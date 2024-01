Contrasto ai discorsi d’odio: Gennaro Spinelli ospite d’eccezione

RUFFANO/RACALE - Un ospite, due eventi (in due diversi centri) ed un obiettivo che prende forma a tutti gli effetti. È l’obiettivo di Galattica, progetto della Regione Puglia che ha dato vita ad una serie di Nodi sul territorio regionale con lo scopo di realizzare una rete giovanile in grado di generare sinergie. E allora ecco che i Nodi di Ruffano e Racale si interconnettono e si preparano ad un doppio evento con un ospite d’eccezione: è Gennaro Spinelli, presidente dell’Unione delle comunità Romanes in Italia (UCRI), ambasciatore dell'International Romanì Union per l'arte e tra i più noti violinisti rom a livello internazionale.

Mercoledì 24 a Racale

Spinelli porterà in Salento la sua abilità da musicista ma anche e soprattutto la sua esperienza di vita e di presidente UCRI, con il suo libro “Rom e sinti: dieci cose che dovresti sapere”.

Sarà a Racale la sera di mercoledì 24 gennaio. Presso la biblioteca comunale, dalle ore 19, si esibirà in concerto con il suo inseparabile violino, accompagnato da quattro musicisti rom, e presenterà il suo libro. A dialogare con lui saranno Elena Daniele e il prof. Antonio Ciniero, Docente di Sociologia delle Migrazioni dell’Università del Salento.

Il testo, edito da People si interroga sulle diverse visioni, quasi sempre stereotipate, che il mondo ha della cultura romaní. Da un lato, la visione romantica del viaggiatore libero e senza regole, di colui che vive alla giornata e senza schemi; dall’altro, l’immigrato, nomade e criminale, che ruba e invade le periferie della società.

Un libro che nasce dalla volontà di diffondere alcune conoscenze di base sulla cultura, la storia e la società romaní, partendo proprio dai comuni stereotipi per arrivare alle domande più diffuse ed alle tante curiosità su questo popolo unito, ma anche molto diversificato. Un intero bagaglio culturale in poche pagine, facili, veloci, per tutte e tutti. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito.

Giovedì 25 a Ruffano

L’indomani mattina, giovedì 25 gennaio, l’appuntamento a Ruffano. Presso la sala teatro Renata Fonte di via Paisiello, alle ore 10,30, incontrerà gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Un evento realizzato per il contrasto ai discorsi d’odio in occasione della prossima Giornata della Memoria, fortemente voluto dall’assessora alla Cultura Pamela Daniele e realizzato in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo.

Un incontro che darà ai ragazzi ed alle ragazze della scuola media l’opportunità di approfondire il tema del genocidio del popolo rom, partendo dalle persecuzioni del periodo della Seconda guerra mondiale per arrivare ai giorni nostri.

Anche in questa sede, l’incontro si chiuderà in musica, con il concerto guidato dallo stesso Gennaro Spinelli, accompagnato ancora dal suo ensemble.

Saranno due giorni intensi con cui i Nodi della rete Galattica di Ruffano e Racale lavoreranno per essere ancora una volta luoghi dei giovani e per giovani. Alveo di attività grazie alle quali le nuove generazioni possono informarsi, apprendere, scoprire attitudini e cogliere sollecitazioni in un gruppo tra pari.