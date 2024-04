Giornata internazionale della salute a Gallipoli, terzo incontro sulla vulvodinia

GALLIPOLI - Il 7 aprile di ogni anno, a partire dal 1948, si celebra la "Giornata Internazionale della Salute” e a ridosso di questa ricorrenza il distretto Sud Est della Federazione italiana donne arti professioni affari (Fidapa) BPW Italy ha inteso organizzare il terzo incontro su una delle problematiche che la donna può trovarsi a vivere, ovvero la vulvodinia.

Il convegno che porta il titolo “Di Rose e di Spine. La vulvodinia, per esempio. Dalla Diagnosi alla vita di tutti i giorni”, si svolgerà domani, sabato 6 aprile alle ore 10, presso la sala convegni dell'ospedale “Sacro Cuore di Gesù” a Gallipoli.

Ad aprire i lavori sarà la presidente della Fidapa BPW Italy del distretto Sud Est Elisabetta Grande che nel frattempo ha dichiarato: “Si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto si organizzasse in questa giornata, promossa dall’OMS, per porre l'attenzione su una malattia, quale la vulvodinia, non riconosciuta fra le malattie croniche e invalidanti da parte del servizio sanitario nazionale. Questi incontri sono l'occasione per dare il via a un dialogo fattivo con le istituzioni territoriali a cui saranno presentate istanze e proposte a beneficio delle donne che vivono questo invalidante disagio”.

Dopo l’intervento della presidente, seguiranno i saluti istituzionali della presidente nazionale della Fidapa Concetta Corallo, della presidente della Fidapa di Gallipoli Rossella Longo, del direttore generale Asl di Lecce Stefano Rossi, del direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli Oreste Balzani, della presidente del consiglio della Regione Puglia Loredana Capone, del sindaco della Città di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e della presidente della commissione pari opportunità della Provincia di Lecce Anna Toma. A relazionare saranno la ginecologa Debora Gravili, medico presso l’U.O. “Vito Fazzi” di Lecce, dirigente responsabile della USO Screening Cervice Uterina, coordinatrice dell’ambulatorio trattamento della vulvodinia presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del “Fazzi”, la ginecologa Anna Chiara Coluccia, medico presso l’U.O. Ostetricie e Ginecologia dell’A.O. “Cardinale G. Panico” di Tricase, la fisioterapista Paola Cascione De Raho, specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico, la responsabile Assunta Tornesello, Task Force PWW Italy “Più Salute” e la consigliera di Parità Regione Puglia Lella Ruccia. A moderare il convegno sarà l’avvocata Simona Stefani, rappresentante Young del Distretto Sud Est.

