“Il Salotto di Sant’Agata”, al giardino botanico di Nardò due serate con libri e scrittori

NARDO’ - Nell’ambito di Emozioni d’estate, il calendario di eventi e iniziative che l’amministrazione comunale di Nardò ha allestito nei luoghi più belli e suggestivi del territorio neretino per l’estate 2024, si presenta “Il Salotto di Sant’Agata”, la sessione estiva del salotto letterario attivo a Roma dal 2016.

Patrizia Cesari, blogger, scrittrice e ideatrice del salotto, originaria di Nardò, ospita (una o due volte al mese) nella capitale gli scrittori e le scrittrici che hanno un romanzo in uscita. Gli appuntamenti che prima si tenevano in casa, come i salotti di un tempo, ora si svolgono presso il ristorante “Il Margutta” della signora Tina Vannini, in via Margutta a Roma.

Per il quarto anno Il Salotto di Sant’Agata torna anche a Nardò.appunto per la sessione estiva. Il programma prevede la presentazione di tre romanzi, un saggio e una guida turistica del cuore.

L’appuntamento è per lunedì 15 e martedì 16 luglio presso il Giardino botanico del castello, a partire dalle 21.

Nella giornata di lunedì, 15 luglio, interverranno la scrittrice Mara Di Noia col romanzo “Dosolina” (Spartaco Edizioni), Piero Meli con “In Puglia” (Giulio Perrone editore) e Paolo Massari con “Tua figlia Anita” (ed. Nutrimenti).

Martedì 16 luglio toccherà a Piero Malagoli con “Il rimorso che proveremo” (ed. Spartaco), Stefania Sparaco e Rita Raucci (quest’ultima in collegamento) con il saggio “Gaslighter” (ed. Spartaco). Dopo Nardò, il Salotto si trasferirà ad Agrigento per partecipare ad Athena, festival di scrittura femminile.

