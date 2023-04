“Il test” con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi

NARDO’ - Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi tornano in Puglia con lo spettacolo “Il test” di Jordi Vallejo. La pièce, per la regia dello stesso Ciufoli, sarà in scena il 3 aprile a Nardò per la stagione teatrale, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese.

Appuntamento lunedì 3 aprile al teatro comunale di Nardò, sipario alle ore 21.

Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico, devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di successo.

Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce, e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali.

Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.