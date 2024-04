"La Società Prestazionale: un Modello Fagocitante", sabato la presentazione del libro di Lucia Mariano

GALLIPOLI – Si svolgerà sabato 27 aprile, a partire dalle 18, presso la biblioteca di Sant’Angelo di Gallipoli, la presentazione del libro "La Società Prestazionale: un Modello Fagocitante" dell’autrice Lucia Mariano, socia del Lions Club Gallipoli.

Il saggio "La Società Prestazionale: un Modello Fagocitante" si propone di analizzare le complesse interazioni tra società, economia e politica nell'era contemporanea. Attraverso uno studio approfondito, l’autrice evidenzia come il paradigma prestazionale abbia permeato ogni aspetto della vita moderna, influenzando le nostre relazioni personali, professionali e sociali.

Uno dei punti focali del libro è rappresentato da un caso studio che illustra i meccanismi che costantemente alimentano l'ideale di prestazione elevata.

Ad accompagnare l’autrice in questo viaggio di scoperta e approfondimento ci sarà Paolo Di Mizio, autorevole giornalista con una lunga e illustre carriera. Con vent'anni di esperienza al TG5 e la sua attuale veste di editorialista per prestigiosi quotidiani, lo rendono un perfetto compagno di viaggio per l'indagine proposta nel libro.

