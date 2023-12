“Magic Xmas Song”, il grande concerto di Natale nella chiesa di San Domenico a Nardò

NARDO’- Quando un evento è seguito con passione e vissuto con attesa da centinaia di persone si può parlare ormai di “tradizione”. Ed è tradizionale il grande concerto di Natale dell’associazione culturale musicale “Hathor aps” che si terrà il 23 dicembre alle 18,30 nella chiesa di San Domenico a Nardò.

Sotto la direzione dell’eclettico maestro Lucia Antico e con la presenza di professionisti, quali il maestro Pamela Piras e il maestro Lucia Esposito, si darà inizio a quello che gli inglesi definiscono “The most beautiful day of the year”.

Alla batteria Filippo Trinchera, mentre le voci sono quelle armoniose di Giusy Colì e Giorgia Filieri accompagnate dal coro dei ragazzi delle associazioni Hathor Aps di Nardò e Mozart di Tricase che porteranno in atmosfere piene di gioia e di calore. Non saranno solo canti della tradizione italiana ed europea, ma verranno affiancati da canti popolari di tutto il mondo. Il presentatore sarà ancora una volta Giovanni Coppa.

L’ingresso è libero e sarà un momento musicale di alto livello, occasione giusta per scambiarsi gli auguri. L’evento è patrocinato dal Comune di Nardò, dal sindaco Pippi Mellone e dall’assessore alla Cultura e pubblica istruzione, Giulia Puglia.