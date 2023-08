“Materiali per un respiro” con i versi di Giuseppe Semeraro a Lecce

LECCE - L’edizione 2023 della rassegna “Qui se mai verrai…” è dedicata alla contemporaneità della ricerca poetica nel Salento e in Puglia, propone momenti di riflessione e di ascolto di versi e di suoni, giovedì 3 agosto 2023, dalle 20,30, con la poesia di Giuseppe Semeraro, in “Materiali per un respiro” per la musica di Leone Marco Bartolo.

Versi da maneggiare con cura, quelli di Giuseppe Semeraro. “Versi da custodire, donare, come si fa con le cose rare, fragili e indistruttibili. Una sinfonia di parole che sonda l’esistenza, dalla levità di un battito d’ali di farfalla alla concretezza di un indirizzo in tasca di uno straniero senza nome né vita. Parole che assumono un peso specifico, un equilibrio stabile eppur mutevole come le stagioni, l’animo umano e le suggestioni che affiorano ad ogni lettura.

Nella società dell’iperconnessione, della comunicazione coatta, fare manutenzione della solitudine è un atto di coraggio, un imperativo etico. E con il mare in faccia, la solitudine si fa esperienza, vuoto fertile, aprendo le porte al peso vero delle cose. Giuseppe Semeraro restituisce l’essenziale, incrocia parti profonde ed inesplorate del lettore costringendole a venire fuori, gli dà forma, le nutre. Tre preziose frecce al suo arco: l’arte dell’introspezione, l’abilità di ascoltare i mondi del dentro e del fuori e il dono del concreto. La solitudine incontra l’umanità, la moltitudine, ritorna al mondo bagnandosi della sua bellezza, incontra altri occhi e trabocca d’infinito”.