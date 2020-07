“Libere di…VIVERE”: la mostra a Castro

Global Thinking Foundation ha scelto le spiagge del Salento per inaugurare la mostra - rassegna “Libere di...VIVERE”. Sarà possibile visitare la mostra dal 9 all’11 agosto, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Castello Aragonese di Castro. Per tutti coloro che non potranno visitare la mostra, sarà possibile farlo in modalità virtuale con un tour in 3D sul sito www.liberedivivere.com

Due eventi serali faranno da cornice alla mostra. Domenica 9 agosto alle 20:30 si terrà “Ambiente e turismo. Comunicare la sostenibilità”, che si aprirà con i saluti istituzionali di Luigi Fersini, Sindaco di Castro, Valentina De Santis, Assessore politiche per il sociale, e Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation. Interverranno Cesare Veronico, Coordinatore Puglia Sound e Direttore artistico Medimex, Alessio Giannone, scrittore, e Alessandro Lombardi, Presidente CBIS Global.



Lunedì 10 agosto alle 20:30 si terrà “La leadership delle donne”, a cui parteciperanno Mario Spagnoletti, storico, Alessandro Lombardi, Presidente CBIS Global, e Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation.