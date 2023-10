“Storie di Puglia 1960 -1980”, la mostra fotografica dedicata a Luigi Chiriatti

LECCE - Giovedì 19 ottobre 2023, alle 17, si terrà, negli spazi della Biblioteca Bernardini a Lecce, l'inaugurazione della mostra fotografica "Storie di Puglia 1960 -1980", una collezione di istantanee che raccontano la storia e fanno riaffiorare alla memoria, le emozioni collettive condivise nei movimenti politici, gli avvenimenti storici, le lotte e i mutamenti sociali di quel segmento di storia particolarmente significativo per l’Italia e per l’Europa.

La mostra, inserita nell’ambito della IX edizione di Archivi Aperti di Rete fotografia, rimarrà in allestimento fino a giovedì 2 novembre.

Settantanove scatti - realizzati da giovani appassionati di fotografia militante tra il 1960 e il 1980, divisi in dieci sezioni dedicate alle trasformazioni sociali avvenute in Puglia in un ventennio di grandi cambiamenti, dal lavoro alla cultura, dalla musica alle tradizioni popolari e religiose - raccontano la condizione economico-sociale, antropologico-culturale e le lotte sociali dei protagonisti di quegli anni.

La mostra è dedicata a Luigi Chiriatti, recentemente scomparso, autore di alcune delle immagini di “Storie di Puglia”, intellettuale, ricercatore la cui esistenza è stata dedicata alla conoscenza e allo sviluppo della cultura del nostro Mezzogiorno. Nove gli autori tra professionisti e appassionati di fotografia militante che hanno attinto ai loro archivi per far riaffiorare la memoria sono: Angelo Angelastro, Luigi Chiriatti, Paolo Covella, Giampiero De Robertis, Paolo Miraglino, Pino Mirizzi, Alberto Muciaccia e Aldo Muciaccia, che è anche coordinatore del progetto, e Maurizio Sciarra.

All’inaugurazione interverranno Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Luigi De Luca, coordinatore dei Poli Biblio-museali della Regione Puglia; Donato Pasculli, direttore dell’Archivio di Stato di Lecce; Maria Teresa Santacroce, presidente Associazione Sisus; Franco Muciaccia, presidente Associazione Cirano. Nel corso della serata i contributi di Roberto Gallo dell’Associazione Lecce 77 e del giornalista Raffaele Gorgoni e gli interventi di Laura Marchetti, Docente dell’Università della Calabria e di Franco Chiarello Professore di Sociologia dell’Università di Bari.

L’esposizione fotografica è promossa dall’Associazione Cirano e dalla SISUS - Società Italiana di Scienze Umane e Sociali APS, in collaborazione con Kurumuny, Cime, Lecce 77, Poli Biblio- museali della Puglia, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Rete fotografia, Archivi aperti con il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e della Biblioteca Teca del Mediterraneo. L’iniziativa è inserita nell’ambito della IX edizione di Archivi Aperti di Rete fotografia.

La mostra sarà visitabile fino al 2 novembre, dalle ore 8 alle 19.30 dal lunedì al sabato. Ingresso libero e gratuito