Mundial e Tario concludono "L'estate sta finendo" al Castello Volante

CORIGLIANO D’OTRANTO - Sabato 30 settembre (ore 21 - ingresso libero) nell'atrio del Castello Volante di Corigliano d'Otranto, con il live del trio Mundial e del cantautore Tario si conclude "L'estate sta finendo", rassegna promossa da Coolclub e Sei Festival nella programmazione Puglia Sounds Circuito dei Luoghi 2023 della Regione Puglia (operazione finanziata a valere su Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-Tpp Puglia. Riscopri la meraviglia 2023").

Dopo l'apertura affidata a Tario, progetto cantautorale del salentino Mario Turco che presenterà alcuni brani dove una vena malinconica si mischia a sonorità calde e accoglienti anche con l’aiuto dell'elettronica, sul palco arriverà l'inconfondibile sound di Mundial. Il progetto nasce dall'idea del cantautore Carmine Tundo, del chitarrista Roberto Mangialardo e del batterista Alberto Manco, tre musicisti salentini da sempre attivi nel circuito indipendente musicale italiano che collaborano in diversi progetti, tra i quali La Municipàl e Diego Rivera. A due anni dall’esordio discografico “Scercule”, a giugno è uscito “Culacchi” sempre per la label indipendente Discographia Clandestina.

"In questo lavoro abbiamo recuperato alcune di queste brevi storie, dopo una lunga ricerca condotta tra le persone anziane del nostro territorio, le abbiamo registrate e le abbiamo inserire in un costrutto sonoro moderno, che si basa sul campionamento di suoni della natura e della tradizione, sposati con l’elettronica moderna, strumenti percussivi e drum machine", spiegano i tre musicisti. In chiusura dj set a cura di Quelli dell’Ape (00reactivo e Stefano Marra). Dalle 19 (info e prenotazioni tavoli 3343429268? – nuvole@ilcastellovolante.it) sarà possibile accomodarsi anche sulle terrazze di Nuvole, cocktail bar e bistrot del Castello Volante, per degustare un aperitivo e apprezzare il menù proposto dagli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo. Durante la serata si potrà visitare il percorso espositivo di "Visioni del Sud" con, tra le altre, le mostre "La Candelora a Montevergine" di Alessandro Gattuso, "Queer è Ora" di Alessia Rollo a cura di Transparent, 73100 Gaya e Big Sur e "RestartRestanze" di Maurizio Fiorino. Info concerti 3331803375 - coolclub.it.