Musica d’autore a Torre Squillace con il concerto “Emozioni” di Gianmarco Carroccia

NARDO’ - La musica d’autore protagonista con il concerto “Emozioni” di Gianmarco Carroccia, in programma la sera di venerdì, 4 agosto, a Torre Squillace, marina di Nardò.

“Emozioni” prende il titolo dalla nota canzone dell’indimenticabile Lucio Battisti. L’evento è stato fortemente voluto dal sindaco Pippi Mellone, dall’assessore alla Cultura e marine, Giulia Puglia e dal consigliere allo Spettacolo e alle attività produttive, Lelè Manieri.

E’ stato organizzato dall’associazione “Musica&Spettacolo” e dal comitato di Aps Torre Squillace, in prima fila con tantissimi residenti e con il presidente Enrico Cordella. La direzione artistica è di Piero Plantera, da vent’anni legato a manifestazioni “battistiane” e, in particolare dal 1999 al 2005 al Premio Battisti, anni in cui sul palco del premio si sono avvicendati artisti del calibro di Loredana Bertè, Mario Lavezzi, Marcello Cirillo, Bruno Lauzi, Mariella Nava e tanti altri. Non mancheranno poi i contributi di chi in quel periodo è stato testimone della presenza di Battisti e Mogol a Torre Squillace.

Gianmarco Carroccia è un giovane cantautore italiano, che si è diplomato nella scuola di Mogol ed è noto per la sua somiglianza, non solo fisica, ma anche canora, proprio con Lucio Battisti. Carroccia non imita Battisti, ma lo interpreta con grande professionalità, ed il suo talento è stato riconosciuto anche dal co-autore di quelle indimenticabili canzoni, Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti.