“Note de la Samana Santa”, il calvario di Cristo tra musica e poesia al teatro Garibaldi

GALLIPOLI - L’assessorato al Turismo e allo spettacolo del Comune di Gallipoli, nella persona del vicesindaco Tony Piteo, e l'associazione Musico Culturale "Santa Cecilia", in collaborazione con la Pro loco di Gallipoli e l'associazione Volontari Italiani del Sangue (Avis), organizzano, lunedì 3 aprile nel teatro Garibaldi, il concerto ‘’Note de la Samana Santa’’- Il Calvario di Cristo tra musica e poesia.

Un evento ricco di fede e tradizione che si pone come occasione di riflessione ed avvicinamento all'ormai imminente Pasqua. Protagonista della serata, l’orchestra di fiati ‘’Santa Cecilia’’- Città di Gallipoli, diretta dal maestro Alessandro Manzolelli, la quale tornerà a scandire, nota dopo nota, i momenti più significativi e struggenti della Passione di Cristo, attraverso l’esecuzione di alcune delle più suggestive ed emozionanti marce funebri della Settimana Santa in Puglia.

A tradurre il dolore degli ultimi istanti della vita di Gesù, non solo gli accordi lugubri e melanconici intonati dal concerto bandistico, ma anche la lettura di toccanti versi poetici, capaci di descrivere, con parole profonde ed umane, l'incessante contrapposizione tra vita e morte, luce e ombra, materia e spirito, tipica del periodo quaresimale.

Infine, a far da cornice all'evento, frutto del perfetto connubio tra musica e poesia, l'esposizione di alcune opere realizzate sul tema della Settimana Santa dal maestro Vincenzo Vincenti, noto alla comunità gallipolina per l'impegno instancabilmente manifestato nel mantenere vive ed accese le tradizioni, nonché per il sentimento vero ed autentico che lo lega da sempre a quel lembo di terra chiamato "Gallipoli".

“Siamo lieti di aprire la settimana più significativa ed emozionante dell'anno con questo meraviglioso evento musicale, dedicato all'ascolto delle più caratteristiche marce lugubri della Settimana Santa, ormai sinonimo di unione e tradizione, ma anche di spiritualità e radici” commenta il vicesindaco Tony Piteo, “una serata ricca di pathos e sentimento popolare, ove musica e parole coopereranno nel perseguimento di un unico fine: far conoscere ed imprimere, con note e versi, tutta la storia della salvezza illuminata dal soffrire, dal morire, e dal risorgere di Gesù. Con orgoglio e profondo attaccamento, continuiamo a valorizzare e custodire l'enorme patrimonio religioso, artistico e culturale della città, consapevoli dell'importanza e del valore che questo riveste nel cuore e nella memoria dei gallipolini”.

3 aprile 2023, ore 19.30

Teatro Garibaldi

Via Giuseppe Garibaldi 8 – centro storico

Ingresso libero