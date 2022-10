“Novello in festa”, tutti gli eventi della due giorni a Leverano

LEVERANO - Al via, sabato e domenica a Leverano “Novello in Festa”, rassegna giunta alla ventiquattresima edizione e dedicata all’universo vitivinicolo e alla gastronomia di tradizione, che accende di colori e profumi, corti, piazze, viuzze del centro storico.

La festa d’autunno è organizzata dalla Pro loco Leverano col supporto di Comune di Leverano, Gal Terra d’Arneo, Bcc Leverano, molte attività del centro storico e sponsor.

La prima delle due serate sarà “Aspettando il Novello”, in attesa che, come da disciplinare, si stappino le prime bottiglie del vino nuovo: sarà possibile degustare i nettari delle cantine locali Conti Zecca, Agricola dell’Arneo e Vecchia Torre (che avranno anche dei punti di info e vendita all’interno del convento Santa Maria delle Grazie), accompagnati ai piatti tipici della tradizione gastronomica locale quali pittule, panini con i pezzetti, rape, carne, arrosti, frittini, panini col polpo per fare solo alcuni esempi. Ogni attività aderente preparerà una specialità e attraverso una mappa disponibile sui social sarà possibile verificare tipologia e ubicazione di ogni prodotto.

La musica live itinerante, come itineranti saranno gli artisti di strada (trampolieri, mangiafuoco, giocolieri, clown), vedrà esibirsi: Stamu Street Band, Kalinka, Talitakum, Quelli della Taranta, Calanda, Les trois lezards, Reverso duo. Presenti come ogni anno gli sbandieratori di Oria.

Presso il chiostro del Convento, collettiva d’arte con le opere di: Ezio Mancarella, Arianna Greco, Rolfo Rolli, Pino Quarta, Michela Calasso.

Sabato 29, showcooking del Gal Terra d’Arneo “Pesci ricchi, pesci poveri”, realizzato in collaborazione con lo chef Massimo Vaglio, laboratori con degustazione per promuovere il pescato locale.

Appuntamento al Convento Santa Maria delle Grazie alle 21, i partecipanti potranno assistere a lezioni dimostrative sulla preparazione di piatti a base di pescato locale, affidata alle sapienti mani dell’Associazione Cibus Salento. La partecipazione è gratuita previa prenotazione da effettuarsi in loco prima dell’inizio delle attività.

Si rinnova la collaborazione con il Progetto “Ingranaggi di Comunità” che durante le giornate della Rassegna offre la possibilità di partecipare alla sperimentazione di un nuovo percorso di fruizione del patrimonio materiale e immateriale locale: Cantanti e cantori di Leverano. Roccu Torce, poeta contadino.

Il percorso tematico riguarda l’opera e la figura di Carmine Erroi, detto Roccu Torce, riconosciuto come “poeta contadino”. La lettura delle sue poesie e dei suoi racconti è accompagnata da videointerviste, contenuti visivi originali e tratti da ricerche condotte in passato.

Una passeggiata nel centro storico alla scoperta di una storia recente della “sua Leverano” attraverso aneddoti, memorie e la sua capacità di tramandare.

Il nuovo percorso si affianca a quelli già sviluppati e sperimentati da Ingranaggi di Comunità che possono essere fruiti: D'arte e scienza a Leverano. Sulla tracce di Girolamo Marciano; D'arte e scienza a Leverano. Sulle tracce di Geremia Re.

Per informazioni e prenotazioni, maggiori dettagli sui canali social di Ingranaggi di Comunità o al numero 3809067015 (solo whatsapp). Le visite guidate del nuovo percorso e di quelli già sperimentati sono nelle giornate del 29 e 30 dalle 17.30 alle 18.30, con possibilità di prolungare fino alle 19.30, a seconda del numero delle richieste. Si può usufruire delle visite anche senza prenotazione, rispettando l'orario indicato.

Il 29 ottobre alle 18 presso la sala conferenze della Bcc, convegno dal titolo “Il profumo del Vino”-La degustazione, il piacere, la memoria, organizzato in collaborazione con Slow Food Lecce e Slow Food Neretum isieme a Pro Loco, Bcc Leverano, Gal Terra d’Arneo e Comune di Leverano, cui prenderanno parte con interventi: il sindaco Marcello Rolli, Il presidente Bcc Lorenzo Zecca, il presidente Gal Cosimo Durantev e ancora Gaia Muci guida Slow Wine, Vito Paradiso di Unisalento, Sara Invitto psicoterapeuta.