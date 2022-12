“On the route”, Minervino alla riscoperta dell’identità

MINERVINO DI LECCE – Tra passato e futuro, fra riscoperta delle proprie radici e valorizzazione delle stesse con al centro la Via Francigena e le proposte di crescita e sviluppo che può offrire con l’ostello delle Rete Pop del Borgo di Specchia Gallone come volano.

A Minervino di Lecce si tengono due serate di eventi dal forte richiamo alla riscoperta dell’identità e al suo investimento per fare futuro.

Si parte giovedì 22 dicembre, alle ore 17, con la “posa della prima pietra” dell’stello della Via Francigena nel Borgo di Specchia Gallone. Il Comune è infatti destinatario del finanziamento per il progetto strategico “TheRout_Net – Thematic routes and networks” che mira a valorizzare gli itinerari culturali e tematici e i percorsi storici in Puglia e in Grecia. In Puglia, il progetto prevede il restauro di 8 edifici pubblici per creare la prima rete di ostelli lungo la Via Francigena e i percorsi storici della Puglia, creando un sistema di accoglienza e relativi servizi per camminatori e turisti.

Il progetto è finanziato nell'ambito dell'Asse prioritario 2 "Gestione ambientale integrata". La Regione Epiro è il beneficiario principale del progetto. Gli altri partner sono: Il Dipartimento del Turismo, dell'Economia Culturale e dello Sviluppo Territoriale della Regione Puglia, la Regione della Grecia Occidentale, la Regione delle Isole Ionie e il Ministero ellenico della Cultura e dello Sport della Grecia / Eforato delle Antichità dell'Acaia.

Spettacoli di danze e musiche medievali a cura dei 'Cavalieri di bianca lancia' e degustazione di ricette medievali. Venerdì 23 dicembre, infine, si terrà il rito di benedizione della Pamparrina, seguita dall’accensione del falò, a partire dalle 19.