Tour letterario per il 25 aprile: a Otranto itinerari speciali tra monumenti e storie

OTRANTO – Un tour letterario per scoprire Otranto e le sue bellezze anche attraverso le voci che hanno raccontato la città: è la singolare e speciale iniziativa per il 25 aprile con una tre giorni promossa da “Otranto Culture Aps”

Tre appuntamenti dedicati alla conoscenza del territorio otrantino in cui si approfondiranno aspetti della sua storia, dei monumenti più rappresentativi, dei romanzi sulle cui pagine si parla della città.

25 aprile

“Otranto d’autore”

Una passeggiata tra i luoghi simbolo della città che saranno descritti con le parole di noti romanzi ambientati a Otranto. Tra gli autori che accompagneranno Maria Corti, Roberto Cotroneo, Carmelo Bene, Horace Walpole. Appuntamento a Piazza Castello ore 17. Durata 1 ora e mezzo.

26 aprile

“Walpole. il castello di Otranto”

Inedito tour letterario ispirato al primo romanzo gotico della storia, The Castle of Otranto di Horace Walpole, del 1764. Un modo nuovo e originale per scoprire il castello otrantino e tutti i suoi segreti. Si passeggerà per le sale del Castello Aragonese e sulle terrazze, si percorreranno i cunicoli dei sotterranei raccontando le storie narrate dal romanzo e sarà descritta la struttura nella sua forma attuale. Un itinerario tra amori e tradimenti, profezie, delitti e misteriose apparizioni, condotto da una guida turistica accreditata dalla Regione Puglia. A seguire, sarà possibile visitare in autonomia la mostra Frida Khalo, una vita rivoluzionaria al primo piano del Castello.

Appuntamento al castello aragonese ore 15. Durata 1 ora e mezzo.

27 aprile

“Passi a Sud Est”

Un itinerario suggestivo tra i profumi della gariga alla scoperta della Torre del Serpe, di Punta Facì, della Baia dell’Orte e della bellissima e nota ex cava di bauxite. Durante la visita naturalistica saranno descritti luoghi e piante spontanee che si incontreranno lungo il cammino.

Partenza ore 10 dalla croce del Papa Otranto. Durata 2 ore e mezzo.

Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni 339.2261678 - 328.2918418 – otrantoculture@gmail.com.

