Paloma, ballata controtempo a Leverano

LEVERANO - Domenica 29 gennaio (ore 17:30 - ingresso 8 euro | ridotto 6 euro | info e prenotazioni 3208607996 - 3207087223 - 3403129308) al Teatro Comunale di Leverano con "Paloma - Ballata controtempo" di Factory Compagnia Transadriatica e Teatro Koi con Michela Marrazzi e Rocco Nigro per la regia di Tonio De Nitto (dai 6 anni) prosegue "Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro".

La rassegna fa parte del più articolato progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla con il sostegno della Regione Puglia che coinvolge le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Campi Salentina, Novoli, Guagnano e Leverano.

LO SPETTACOLO

“Paloma” è un dialogo tra due anime. Uno scambio scenico ed emozionale tra il fascino di una bambola, che riproduce con grazia e minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li asseconda. È così che Paloma è un’anima canterina, dai grandi occhi profondi, con i suoi bagagli pieni del tempo trascorso e che mai più ritornerà, perché il tempo si sa, divora le cose semplici, come l’infanzia, la giovinezza, l’amore, la vita. Con lei c’è un’altra figura che aspetta, osserva, scandisce e determina silenziosa il compiersi di questo viaggio e per farlo utilizza uno strumento musicale ed un metronomo. È una presenza misteriosa quella del tempo o chissà chi e Paloma cerca ingenuamente di sfuggirgli con il suo carico di ricordi. In scena Michela Marrazzi, con una marionetta ibrida in gommapiuma a cui ha donato forma, gesti e anima e Rocco Nigro, con la sua fisarmonica ad attraversare le emozioni di questo viaggio.

LA RASSEGNA

Ci vuole un fiore proseguirà con "Accadueo" (sabato 11 febbraio ore 17:30 a Guagnano) e "Le avventure di pesce Gaetano" (domenica 12 febbraio ore 17:30 a Novoli) di Giallo Mare Minimal Teatro, scritti e interpretati da Vania Pucci; "Il bambino e la formica" della compagnia perugina Fontemaggiore, di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto con Giulia Zeetti, Andrea Volpi (domenica 5 marzo ore 17:30 a Novoli); "Pelle d'oca" (sabato 11 marzo ore 17:30 a Guagnano) e "Oggi - Fuga a quattro mani per nonna e bambino" (domenica 12 marzo ore 17:30 a Novoli) con Annalisa Arione e Dario de Falco; "Giovannin senza parole" del Teatro Crest con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi per la regia di Andrea Bettaglio (domenica 2 aprile ore 17:30 a Novoli); "Papero Alfredo" di Simone Guerro e Daria Paoletta (domenica 16 aprile ore 17:30 a Leverano). Gli spettacoli (inizio ore 17:30) saranno preceduti dai laboratori a cura di BlaBlaBla.

