“Parole con thè”: otto libri, quattro incontri nella biblioteca di comunità

RACALE - Una nuova idea apre gli appuntamenti letterari del 2024 della biblioteca comunale di Racale. È “Parole con thè”, una rassegna che, come racconta il nome stesso, accompagnerà la presentazione di otto libri al piacere di degustare un thè in compagnia.

Parole con thè nasce da una proposta di Liliana Putino, presidente della cooperativa sociale Indisciplinati (gestore della Community Library di Racale), quella di un nuovo format che mette in dialogo gli autori.

Ognuna delle quattro serate in calendario, infatti, vedrà la presenza dei lavori di due scrittori, ciascuno dei quali porterà in dote una propria pubblicazione ed al contempo prenderà parte alla presentazione ed al dibattito sviluppato attorno al libro dell’altro.

Si parte giovedì 11 gennaio alle 18e45 con due giovanissime penne salentine: Tommaso Stefanachi, docente di lettere in Liguria originario di Melissano, ed Eleonora Nitti Capone, studiosa di Lettere Classiche ed artista teatrale, in una carriera divisa tra Lecce e Bologna.

Stefanachi sarà in biblioteca con il suo Zibaldone di Pupilli (edito Musicaos). Il diario di una docente siciliana emigrata in Liguria che, alle porte della pensione, rievoca le relazioni di “pupillanza”: raccoglie gli incontri di vita e gli scambi empatici con i suoi studenti, prendendo spunto dalle intuizioni di Giacomo Leopardi ed accompagnando il lettore in un cammino che tocca alcuni degli autori più importanti della letteratura italiana del Novecento. Dialoga con l’autore Marta Troisi.

Seguirà un concerto di musica e poesia di e con Eleonora Nitti Capone, che ci porterà tra i versi del suo “Per fede essi chiusero le fauci dei leoni” (Italic Pequod editore). Una raccolta di poesie di freschissima pubblicazione, facente parte della collana Portosepolto. Dal nome (e dalle ceneri) di una rivista cartacea andata in stampa nel Torinese ad inizio millennio, Portosepolto è una piccola bottega artigiana che pone al centro della propria ricerca poetica la parola ed in cui prende forma la lentezza del lavoro poetico stesso: volutamente sono massimo cinque i titoli pubblicati ogni anno, con l’utilizzo di materiali di pregio ed una grafica minimale. Introduce e modera Anna Ronga.

Con Eleonora Nitti Capone (testi e voce) le note di Emanuele Coluccia ai fiati e Cristiano Casarano al tar. Le letture saranno a cura di Prendi Parola Teatro.

I PROSSIMI INCONTRI

Sempre di giovedì e sempre alle ore 18:45, i successivi tre incontri di Parole con thè in biblioteca saranno:

- il 18 gennaio, con Nuova Stoccolma di Charles Papa e La cura dell’attesa di Maria Pia Romano;

- l’8 febbraio, con Tarot di Luciano Tricarico e con Parole chiave, spettacolo poetico e musicale di e con Adriana Polo;

-il 22 febbraio, con Il volo di Aracne di Pierandrea Fanigliulo e con Cielo dinamite di Matteo Greco.

Sui canali social Indisciplinati maggiori info sugli eventi.

L’ingresso è libero. Consumazione di dolci con thè (tisana, biscottini o altro) a 3,50€. Per le sole consumazioni, è gradita la prenotazione. Info al 350 093 1999.