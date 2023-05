Parte da Nardò il Bee&Bee tour, una roulotte per conoscere il mondo delle api

NARDO’ - “La Terra per i Piccoli Aps” sta avviando il Bee&Bee tour, una iniziativa di concerto con l’Università Federico II di Napoli e Legambiente Puglia, che consiste nell’allestimento di una roulotte, con laboratori didattici e famiglie di api, itinerante sul territorio. Una “emotional experience” per osservare le api da vicino e in sicurezza, accessibile anche ai più piccoli.

Uno strumento innovativo attraverso cui fare didattica in giro per le città, riscoprendo l’ancestrale rapporto tra l’uomo e questi preziosissimi insetti.

La presentazione del progetto è in programma lunedì 22 maggio, alle 9, presso il Giardino botanico del castello a Nardò, in concomitanza con la Giornata internazionale dell’ape. Interverranno l’assessore ai Parchi, Andrea Giuranna, l’assessora all’Ambiente, Giulia Puglia e il referente dell’associazione “La Terra per i Piccoli”, Danilo Elia. Parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici neretini.

Avvicinare i bambini al mondo delle api vuol dire introdurli in una realtà naturalmente e meravigliosamente strutturata, a una vera e propria società organizzata con ruoli e regole precise. Vuol dire entrare in confidenza con questi splendidi insetti, imparare a non temerli e a rispettarli.

I bambini scoprono un mondo complesso e affascinante: ci sono la regina, le api operaie, i fuchi, tutti ruoli con compiti precisi e pratici. Nessuna ape può sopravvivere senza le altre, tutte insieme creano una comunità attiva e concreta che riesce insegnare indirettamente anche il senso civile di convivenza e di collaborazione.

Il progetto Bee&Bee tour è promosso e sostenuto dal Comune di Nardò e realizzato in partnership con la Clinica San Francesco di Galatina, grazie alla creatività dell’architetta Concetta Celestina Andrani che ha personalizzato il laboratorio mobile, veicolando il messaggio e rendendolo più impattante ed efficace.