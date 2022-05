Torna il “Pasticciotto day” l'evento dedicato al dolce simbolo del Salento

LECCE – Torna a Lecce e non solo per il terzo anno il “Pasticciotto day”, l’evento dedicato al dolce simbolo del Salento: il 1 giugno, in tutta la provincia, ma anche fuori dai suoi confini e con il coinvolgimento di attività in Spagna e Brasile, si ripropone la giornata dedicata a uno dei prodotti principe della produzione locale. All’iniziativa aderirà una rete di pasticcerie, che in contemporanea, dall’apertura sino alle 18, serviranno il pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi.

La terza edizione si presenta con nuove attività collegate, tra cui un educational tour con giornalisti da tutta Italia, che saranno per tre giorni nel Salento per raccontarne gusto e bellezza e l’Expo Pasticciotto Day, che si terrà dalle 19 alle 24 in piazza Mazzini, a Lecce, con un laboratorio a cielo aperto e percorsi degustativi in piazza Mazzini a Lecce a chiusura dell’evento.

L’evento nasce da un’idea di Agrogepaciok – salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in collaborazione con associazione pasticceri salentini di Confartigianato imprese Lecce, Fipe di Confcommercio Lecce, Fiepet di Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio di Camera di commercio Lecce e Comune di Lecce.

Viene istituito e celebrato per la prima volta nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da covid 19.

Il Pasticciotto Day è rivolto a tutte le attività esistenti sul territorio nazionale e non che producono/vendono/offrono al consumatore finale il prodotto. L’elenco delle attività aderenti che durante la giornata del 1° giugno rispetteranno il prezzo di vendita del pasticciotto tradizionale a € 0,90 (fino alle 18) è consultabile sul sito www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day/ e sui canali social di Agrogepaciok, dove si possono trovare tutti i dettagli dell’iniziativa.