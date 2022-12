Novoli, torna l’appuntamento con il presepe in movimento

NOVOLI – Torna a Novoli l’appuntamento con il “presepe in movimento”, giunto alla quarantesima edizione, con una nuova sede per la storica installazione artistica della famiglia Vetrugno, capolavoro di artigianato, tecnologia e passione che torna attiva dopo due anni di stop per l'emergenza sanitaria. Inaugurato il 23 dicembre scorso, resterà aperto fino al prossimo 2 febbraio

Dal lontano1982 sono passati 40 anni e, ogni Natale, a Novoli, la magia del Presepe in Movimento si è ripetuta con la stessa partecipazione e devozione. Prima il padre Raffaele, poi il figlio Massimiliano, hanno fatto di una passione della Famiglia Vetrugno una grande opera artistica condivisa con tutta la Comunità, capace di coniugare artigianato, elettronica, tecnologia, maestria ed effetti speciali ma soprattutto di affascinare grandi e piccoli visitatori.

Un grande allestimento completamente artigianale, che supera i 25 metri di lunghezza e sfiora i 5 di profondità e di altezza, un progetto apprezzato e visitato negli anni da migliaia di visitatori salentini e pugliesi nelle sue varie sedi (dalla storica “curte” di via Sant'Antonio, prima location nei pressi dell'abitazione dei Vetrugno, agli allestimenti più scenografici nella Chiesetta di San Biagio, nel centro storico novolese, poi nell'ex Asilo Tarantini fino al 2020). Due anni di stop forzato, causato dalle restrizioni dell'emergenza sanitaria, hanno interrotto questa tradizione attese e sempre rinnovata, fino all'annuale edizione che risulta speciale pecheè festeggia i primi 40 anni di attività, all'interno deella nuova sede in via Marche, 5.

L'allestimento scenico, accompagnato da un viaggio guidato della durata di circa 10 minuti, ricrea ogni momento del villaggio di Betlemme: dall'alba al comparire dei suoni delle botteghe fino ai rumori degli attrezzi, riproponendo le atmosfere della vita lavorativa in un’intera giornata, dalle prime luci al cielo stellato, dal tramonto alla pioggia, dalla neve fino alla comparsa della stella cometa, guida dei Re Magi, nel loro cammino verso la grotta della Natività. Così contadini, pastori, panettieri, falegnami, maniscalchi, bottai, pescatori e fabbri, per un totale di oltre 60 statute “in movimento”, ripetono i gesti della loro quotidiana laboriosità grazie a precisissimi meccanismi interamente artigianali, creati come ogni singolo pezzo dell’allestimento novolese, dopo mesi e mesi di lavoro. Aperto al pubblico lo scorso 23 dicembre, il presepe novolese sarà visitabile ogni giorno, fino al prossimo 2 febbraio dalle ore 17.30 alle ore 20.00 (nei giorni festivi dalle 16.30 alle 20). Gruppi e curiosi, però, potranno chiedere informazioni e prenotare la visita al numero 328.1647804 o visitare la pagina ufficiale facebook.com/presepenovoli.

“Un'emozione ritornare dopo questa due anni difficil - afferma Massimiliano Vetrugno, ideatore e costruttore insieme al padre Raffaele. Abbiamo temuto di dover abbandonare questa tradizione di famiglia, ma alla fine la passione è stata più forte di tutto e abbiamo riproposto un allestimento completamente rinnovato e in una nuova location. Un lavoro davvero intenso e particolare, che racchiude tutta la nostra storia e il cammino verso l'evoluzione tecnologica, ma che racchiude in sé quaranta lunghi anni”.