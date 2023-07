Percorsi enogastronomici, musica e arte per la prima edizione di “FerMenti”

DISO - Tutto pronto per la 1^ edizione di “FerMenti”, in programma sabato 22 e domenica 23 luglio nel centro storico di Diso, evento che si propone la valorizzazione dei tratti identitari del piccolo borgo storico del comune costiero, collocato in una posizione strategica tra Otranto e Santa Maria di Leuca.

La manifestazione, promossa dal Comune di Diso, con il patrocinio della Provincia di Lecce, è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno, a Lecce.

Le corti e i vicoli del centro salentino prenderanno vita attraverso percorsi enogastronomici, con la presenza di musica dal vivo e di artisti di strada. Saranno presenti 24 cantine vinicole della Puglia con più di 60 etichette e saranno aperte al pubblico le antiche e suggestive corti, alcune delle quali risalenti al 1600, in cui si svilupperanno percorsi di degustazione dei prodotti tipici locali.

L’evento prevede anche un’esposizione di artigianato locale e una mostra di auto e moto d’epoca. Alla manifestazione si potrà accedere, a partire dalle ore 19.30, da Piazza Carlo Alberto.