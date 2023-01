Inclusione sociale di giovani stranieri: il progetto Near a Lecce

LECCE – Inclusione sociale di giovani stranieri: si terrà a Lecce il 25 gennaio l’incontro “Una strada per l’autonomia”. L’evento, svolto nell’ambito del progetto Near - Network for empowerment autonomy and resilience finanziato dall’impresa sociale “Con i Bambini” e che vede come capofila CivicoZero Onlus, è il primo evento specificatamente dedicato alle azioni messe in campo nel territorio pugliese nel corso dell’ultimo anno.

Saranno presenti, oltre al partenariato proveniente da tutta Italia, anche stakeholder e istituzioni come, ad esempio, Rosa Barone, assessora al welfare della Regione Puglia.

Il progetto ha l’obiettivo di creare processi di reale autonomia e inclusione sociale dei giovani migranti nelle Regioni Lazio, Emilia Romagna e Puglia.

“Il progetto Near - dichiara Laura Cucinelli, presidente di Civicozero - è stato pensato con un forte mandato di costruzione e consolidamento dei percorsi di autonomia dei giovani stranieri attraverso accordi, protocolli e collaborazioni, grazie al lavoro congiunto ed integrato delle reti territoriali e nazionali che vedono coinvolti il terzo settore, le istituzioni e la cittadinanza”.

Tali percorsi sono costruiti attraverso un’attenzione e valorizzazione costante del talento di ciascun ragazzo inteso come capacità personale, predisposizione e attitudine. Questo è ancora più vero per quanto riguarda il territorio pugliese in cui la dimensione lavorativa si declina attraverso il mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

L’incontro si svolgerà presso il Convitto Palmieri che ha messo a disposizione gli spazi per la creazione permanente di uno dei due presìdi di accoglienza del progetto grazie al Polo Biblio-museale di Lecce, che da tempo sperimenta e favorisce processi di integrazione attraverso l'arte e la cultura.

PROGRAMMA 25 gennaio.

Ore 10, visita del Convitto, Museo della Stampa, Biblioteca Bernardini, Archivio Carmelo Bene, San Francesco della Scarpa; ore 11, proiezione del video “Una strada per l’autonomia”, realizzato con e dai ragazzi dei presìdi N.e.a.r. di Lecce e Brindisi. A seguire, presentazione a cura del Distretto Puglia Creativa dei dati raccolti sulla disponibilità delle Aziende del Distretto ad accogliere ragazzi coinvolti nel progetto in percorsi lavorativi; alle 12, presentazione del progetto e delle azioni territoriali di Lecce e Brindisi con interventi di Laura Cucinelli, presidente Civico Zero onlus, Luigi De Luca, coordinatore dei Poli Bibliomuseali della Regione Puglia, Donatella Tanzariello, case manager territoriale per il progetto Mauro Marino, consulente Teatro pubblico pugliese.