A Palazzo Comi di Lucugnano l’evento dedicato a Pier Paolo Pasolini

LUCUGNANO (Tricase) - L'associazione di promozione sociale “Tina Lambrini – Casa Comi” organizza a Lucugnano, frazione di Tricase, per sabato 21 ottobre alle ore 19, l'evento "ProspettivE Pasolini".

Si parte con la proiezione del cortometraggio “E Glossa Ti' Mana” (tradotto dal Griko in “La Lingua Madre”) dedicato a Pier Paolo Pasolini e al suo interesse per la musica popolare. Un progetto di Vania Palumbo, regia di Valentina Castelli, prende spunto dall'ultimo dibattito pubblico tenuto dal poeta a Lecce, nell'ottobre del 1975.

Il cortometraggio è girato in gran parte nei luoghi che ospitarono Pasolini in quell'occasione ed è accompagnato da alcuni canti in Griko. Il cortometraggio è vincitore del bando Puglia Sounds Producers 2023.

Alla proiezione seguiranno gli interventi di Vania Palumbo (musicista), Valentina Castelli (regista), Marcello Aprile (ordinario di Linguistica italiana presso Università del Salento) e Rocco Luigi Nichil (docente di Linguistica e Filologia Italiana presso Università del Salento).

A seguire la presentazione del libro "Prospettiva Pasolini" a cura di Simone Casini, Carlo Pulsoni, Roberto Rettori e Francesca Tuscano. Frutto della stretta collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Assessorato alla Cultura del Comune umbro, il volume riflette le diverse iniziative intraprese dalla città di Perugia per celebrare il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: le mostre nelle biblioteche Augusta e San Matteo degli Armeni con un focus particolare su Pasolini e l’Umbria, un ciclo di conferenze sulla produzione del poeta e sulle sue amicizie, nonché la produzione di un cortometraggio dal titolo "Del mio paese popolato come un poema".

Per l'occasione dialogheranno Carlo Pulsoni, autore del volume e ordinario di Linguistica e Filologia Romanza presso l'Università degli Studi di Perugia, Debora De Fazio, docente di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi della Basilicata e Antonio Montinaro, docente di Linguistica Italiana presso l'Università degli Studi del Molise. L'incontro si concluderà con un saluto musicale da parte della musicista Vania Palumbo.

Obiettivo dell'iniziativa non è solo quello di rendere omaggio a uno degli scrittori più importanti e influenti della letteratura italiana, ma offrire maggiori punti di vista per approfondire il contributo culturale che Pasolini ha portato nel panorama letterario nazionale.

ProspettivE Pasolini è un appuntamento organizzato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Tina Lambrini – Casa Comi” in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Lecce, la Provincia di Lecce e l’Università del Salento.

L’ingresso all’iniziativa è libero ma si consiglia la prenotazione inviando un messaggio (anche whatsapp) o chiamando il numero 380/4580810 (Simone).