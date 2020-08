Fedivivus: una festa che fa la differenza

Domenica 30 agosto 2020 è il giorno dedicato alle storie delle piccole rivoluzioni sostenibili: yoga, laboratori a cielo aperto per i bambini di tutte le età, musica, incontri e… Una giornata dedicata ai sognatori con i piedi nella terra, amanti delle piccole belle e buone cose che non passano mai di moda.

Una festa che fa la “differenza” organizzata dalla Pro Loco di Specchia, con la direzione artistica di Giulia Agostinello, Emanuela Branca e Antonella Ungaro e che ha inizio alle 7 del mattino, quando sul grande terrazzo di Palazzo Risolo si potrà partecipare a una lezione di yoga “Here comes the sun” e che poi riprenderà nel tardo pomeriggio, dalle 19.30, con lo spazio dedicato ai bambini di tutte le età. In Piazza del Popolo tre laboratori ludico- didattici di riciclo creativo a cielo aperto, con la scoperta e la creazione di strumenti musicali (Sono e risuono), L’OFFICINA DI SAPONI e un angolo dedicato alla pittura, “DIPINGO COME POLLOCK.

A partire dalle ore 21 “REDIVIVUS VERBA”, tavola rotonda su “Economia sostenibile, riforestazione ed eredità verde. Introduce la presidente della Pro Loco, Antonella Ungaro. Intervengono il professor Roberto POLO (agronomo e presidente dell’Associazione “Salento sostenibile”), Manu Manu Riforesta (organizzazione di tutela ambientale nata con l’intento di ripiantare alberi, ricreare la biodiversità, contrastare la desertificazione per lasciare un’eredità verde a chi verrà dopo di noi), e la dottoressa Manuela SANAPO, laureata in economia aziendale e appassionata di agricoltura naturale.

La serata sarà allietata dalla musica country dei WHITE HORSE DUO e impreziosita da un mercatino di artigianato locale e dalla possibilità di degustare i prodotti di aziende agricole del luogo.

Per divertirsi e scoprire insieme che “il nostro futuro passa da una conversione ecologica”.