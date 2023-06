Sagra della Frisa, a Nardò appuntamento con la 28esima edizione

NARDO’ - Quante volte vi è venuta voglia di gustare qualche specialità tipica della nostra Puglia? Se avete tanta voglia di gustare una buona frisa, fatta seguendo le buone vecchie abitudini della cucina tipica pugliese, allora annotatevi subito in agenda l’appuntamento con la XXVIII edizione della Sagra della Frisa a Nardò.

L’evento, in programma il prossimo 18 giugno, è organizzato dal Comitato Festa e coincide con la festa del Sacro Cuore di Gesù.

La frisa diventa la protagonista di una serata all’insegna della riscoperta dei sapori tradizionali del Salento: che sia di grano o di orzo, può essere condita a piacimento con tutti i prodotti che offre la terra, come pomodori, capperi, peperoni, rucola, e tanto olio.

Chi invece preferisce gustarla in modo diverso, può anche condirla con tonno. Accompagnata da un buon bicchiere di vino locale, può essere un’ottima alternativa alla cena tradizionale, soprattutto nelle sere estive in cui le temperature sono talmente elevate, da desiderare solo qualcosa di fresco da mettere nello stomaco.

Come ogni anno, nel corso della serata verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria collegata all’evento. I biglietti potranno essere acquistati a 1 euro.

La Sagra della frisa è una delle prime sagre che inaugurano la stagione estiva, e non sono pochi i villeggianti, anche stranieri, che soggiornano nelle vicine marine, così come negli Hotel a Lecce, che in occasione dell’evento si riversano nella città di Nardò proprio per scoprire e gustare i sapori dei prodotti locali.

Allieterà il gruppo “#LIVE MUSIC BAND 73048” con Claudio Cavalera, Pierpaolo Ronzino, Antonio Gatto, Marco Tuma, Mauro Guido, Gianluigi Spada.