Sud Sound System tra i protagonisti del “Salento music festival”

SAN DONATO DI LECCE – Due giorni di musica e cultura, il 10 e 11 agosto, al parco dello sport di San Donato di Lecce per la seconda edizione del “Salento Music Festival”, evento musicale incentrato sul tema della nostra identità storico e culturale, cofinanziato dalla Regione Puglia e patrocinato dalla Provincia di Lecce, che è inserito in un progetto regionale di antimafia sociale.

“L'obiettivo è creare un appuntamento stagionale importante – spiega il sindaco Alessandro Quarta - sia per la nostra comunità sia per tutto il Salento e la stessa Regione Puglia: un attrattore turistico, musicale e culturale, per il nostro territorio e le sue risorse. Il Parco dello Sport, della Musica e della Cultura a San Donato, recentemente recuperato è la location ideale per eventi di grande portata come questo”.

Tantissimi gli artisti presenti con i Sud Sound System e Gli Avvocati Divorzisti che domineranno le due serate e tante giovani band emergenti: “Credo – aggiunge il sindaco - che sarà una grande esplosione di gioia, musica, arte e anche gusto con tante prelibatezze e prodotti tipici”.

Non è un caso, dunque, che gli artisti che apriranno il festival in questa seconda edizione saranno i Sud Sound System. Con loro Gli Avvocati Divorzisti, Davide Corsano e Greta Portacci.

“È un Festival ormai fondamentale nella programmazione estiva del nostro comune – dichiara l’assessore agli eventi, Ilenia Taurino – in grado di catalizzare migliaia e migliaia di spettatori e turisti stessi. L’amministrazione comunale punta molto su questo evento che diverrà uno degli appuntamenti agostani più attesi da tutta la comunità salentina e non. Ciò che ci rende orgogliosi e fieri è il coinvolgimento di tutta la città al progetto”.

Coinvolte le attività commerciali che saranno invitate a partecipare ad occuparsi del food and beverage (e non solo) del festival: un'occasione dunque di ricaduta economica a livello territoriale.

Particolare soddisfazione esprime, infatti, il consigliere alle attività produttive Luca Perrone: “Abbiamo voluto e pensato questo festival per le attività commerciali del nostro territorio come occasione di crescita e sviluppo. Siamo fieri della risposta con tantissime attività presenti e pronte a far degustare i loro prodotti tipici o speciali cocktail”.

Gli amici di Rock Hit’s Radio seguiranno l’evento in ogni suo aspetto artistico, culturale e gastronomico. La pagina ufficiale dell’evento: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083398586297