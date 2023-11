Scacco alla violenza contro le donne: tre appuntamenti a Melpignano

MELPIGNANO – Tre invece di un solo appuntamento, per potenziare il messaggio e renderlo più urgente: urlare il “No” alla violenza contro le donne. Fare “rumore”. La comunità di Melpignano unita nel condannare l’escalation dei tragici episodi di cronaca che hanno visto, nel solo 2023, decine e decine di donne vittime della furia omicida. Centosei vite distrutte dal non-amore.

L’amministrazione comunale propone tre eventi, per sensibilizzare al cambiamento giovani e meno giovani. Utilizzando la cultura per affrontare l’emergenza sociale. Come nell’appuntamento di domenica 26 novembre, alle 10, con la Giornata Galattica: un evento che si svolgerà in Piazza San Giorgio, incentrato sul gioco degli scacchi, dove la regina rappresenta il pezzo più prezioso.

Un modo simbolico per sottolineare l'importanza delle donne nella nostra società. “Galattica” è il progetto di Regione Puglia - Politiche Giovanili che offre la possibilità di ascoltare i ragazzi e le ragazze, raccogliere i loro stimoli e costruire anche iniziative future. Assieme.

Il giorno prima inoltre, sabato 25 novembre, alle 16,30 presso la mediateca comunale "Peppino Impastato", è stato previsto un incontro per discutere del tema della violenza contro le donne. Un'occasione per condividere pensieri, idee e partecipare a attività di sensibilizzazione, promuovendo una cultura di rispetto e uguaglianza, a cura del Servizio civile universale.

Terzo e ultimo appuntamento, infine, nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre. Dalle 18,30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “ScAlzati” al Palazzo Marchesale, con Ilaria Cangialosi e Angela Iurilli, in collaborazione con l'Ambito Sociale di Maglie. Questa iniziativa segna l'inizio di un ciclo di incontri di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e diviene un'opportunità per apprendere, condividere e promuovere, concretamente, il cambiamento.