Serata di premiazione del carnevale al castello. Proiettato anche un docufilm

GALLIPOLI - Si svolgerà sabato 4 marzo la serata conclusiva dello storico Carnevale di Gallipoli presso la sala ennagonale del castello cittadino. Un momento speciale dedicato alla premiazione di tutti coloro i quali hanno preso parte al primo corso mascherato di domenica 19 febbraio.

La cerimonia di premiazione, era prevista per lo scorso 26 febbraio al termine della sfilata ma la stessa è stata annullata a causa del maltempo. La classifica finale si baserà sugli insindacabili giudizi della giuria, raccolti nella prima sfilata, presieduta dal dirigente scolastico Cosimo Preite.

Saranno premiati sia i carri allegorici che quelli di seconda categoria, passando per i gruppi mascherati e Lu Titoru: sarà dunque assegnato un riconoscimento ad ogni carro e gruppo, tra i quali sarà poi decretato il vincitore per ciascuna categoria.

Ad anticipare la premiazione, il docufilm “Storico Carnevale di Gallipoli” con la regia di Cosimo Scialpi, giovane e talentuoso regista gallipolino, dedicato al racconto di questa tradizione, passando in rassegna volti e storie della manifestazione carnascialesca. Un viaggio nella straordinaria arte che vede amministratori, maestri cartapestai, giovanissimi e affiatati team collaborare per un unico obiettivo: mantenere viva una delle tradizioni più belle della cittadina.

Inoltre per il secondo anno consecutivo verranno assegnati dei premi speciali, sia per i gruppi che per i carri in gara, offerti da Xilhotel nella persona di Fernando Nazaro, vicepresidente di Confindustria, sezione turismo, ovvero: il premio Critica, il premio Colore, il premio Modellatura, il premio Fantasia, il premio Allegoria, il premio Movimenti, il premio Innovazione e il premio Bozzetto.

La serata di premiazione si svolgerà alla presenza del sindaco Stefano Minerva, dell’assessore delegato Tony Piteo e del direttore artistico Alberto Greco e sarà condotta dalla speaker radiofonica Alessia Cuppone.

“Cinématographe. Luci, Camera, Azione” è stato il tema scelto quest’anno dalla direzione artistica firmata da Alberto Greco, un’edizione organizzata dall’assessorato al Turismo e allo spettacolo del Comune in collaborazione con la Pro loco di Gallipoli e patrocinata dalla Provincia di Lecce. Il Carnevale di Gallipoli si avvale inoltre del sostegno della Regione Puglia per i Carnevali storici pugliesi.