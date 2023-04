A Novoli in scena “Il principe che sarà. Storie di padri, figli e misteri”

NOVOLI - Al Teatro Comunale di Novoli prosegue "Per un teatro umano", stagione di prosa e danza del Comune di Novoli organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Factory Compagnia Transadriatica e BlaBlaBla nell'ambito dell'articolato progetto Teatri del Nord Salento. Sabato 15 aprile (ore 20:45 - ingresso 10/8 euro - prevendite su vivaticket.it - info e prenotazioni 3208607996 - 3403129308 - 3290474358) la compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, in anteprima regionale, proporrà "Il Principe che sarà. Storie di padri, figli e misteri" di Francesco Niccolini con Simone Guerro, le musiche di Paolo Coletta e la regia di Tonio De Nitto.

Lo spettacolo nasce dalla trasposizione del romanzo "Manù e Miché. Il segreto del principe" di Francesco Niccolini, un'opera cucita attorno alle vicende di Carlo Gesualdo principe di Venosa, fondamentale e fosca figura del 500, che rivoluziono? il concetto di musica sperimentando con componimenti musicali polifonici, i madrigali, e allo stesso tempo si macchio? di un terribile delitto d’onore. Due bambini vivono nella Grande Citta?. La Grande Citta? e? bella, seducente e sudicia.

Tutto e? ingiustizia e violenza intorno a loro, a cominciare dalla loro relazione: uno e? il figlio di un principe ricco e potentissimo, l’altro e? un umile servo di palazzo. Hanno la stessa età (poco più di dieci anni), vite opposte eppure parallele, perché si sono abituati a fare tutto insieme: uno da ricco capriccioso e arrogante, l’altro da povero che può solo obbedire. Vivono avventure che qualunque ragazzino di oggi vorrebbe vivere: rivolte di piazza, streghe bruciate, corse a cavallo, un castello e boschi senza fine per giocare.

Manù e Miche? e? una grande avventura, il ritratto di una amicizia contraddittoria ma enorme. Manu? e Miche? e? la scoperta di cose difficili: essere figli ed essere genitori, il dolore per l’assenza, il mistero di tutto ciò che e? incomprensibile. Ma al tempo stesso e? la scoperta di cose preziose, che anche se non le capisci, ti fanno battere il cuore e ti tengono in vita: la musica, le stelle, il bosco, i lupi, anche l’amore. E l’invisibile.

Il progetto Teatri del Nord Salento è promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla con il sostegno della Regione Puglia che coinvolge le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Campi Salentina, Novoli, Guagnano e Leverano. Info e prenotazioni 3208607996 - 3207087223 – 3403129308