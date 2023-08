A Galatina Taranta Talk con Stefano Massini che racconta l’identità

GALATINA - Il festival itinerante La Notte della Taranta il 16 agosto sbarca a Galatina, dove tornerà anche il 27 agosto con La Notte delle ronde, subito dopo il concertone di Melpignano, per la tappa conclusiva del viaggio agostano nella musica e nell’arte che vede dall’1 agosto coinvolte 25 località del Salento e oltre 400 artisti. Un festival che sta abbracciando molteplici espressioni artistiche: musica, danza, teatro e, novità di questa edizione: i Talk.

Sei appuntamenti con grandi nomi della letteratura, della filosofia etc per raccontare e approfondire un tema: L’Identità. E proprio nella città dei Santi Pietro e Paolo si terrà il terzo appuntamento con i Taranta Talk, alle 20.30 in Piazzetta Orsini in compagnia di Stefano Massini, unico italiano nella storia a vincere il Tony Award, premio Oscar del teatro americano.

Massini proverà a far luce sul tema dell’identità con il tratto consueto del suo narrare. La magia delle parole, il rapimento di una storia, la capacità di stimolare riflessioni e di spostare i punti di vista: sono questi gli ingredienti dell’arte di raccontare di Massini, compositore e “scompositore” di parole e di racconti, indagatore delle storie quotidiane e degli stati d’animo, con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere.

Dalle 22 spazio alla musica in Piazza Dante Alighieri con le esibizioni di Chi sonä e cantä no nmórë majï e poi lo storico gruppo della tradizione popolare salentina, il Canzoniere Grecanico Salentino. E i maestri della pizzica celebrati in tutto il mondo incontrano la musica elettronica degli Inude, una delle realtà più originali e creative nella scena alternativa italiana, in un progetto inedito, prima assoluta, che promette un viaggio immaginifico e psichedelico scandito dalla pulsazione ancestrale del tamburo.