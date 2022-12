A San Cesario di Lecce l'anteprima di “Calmaria” di Mana Chuma teatro

SAN CESARIO – Appuntamento con lo spettacolo alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce: alle 20.30, (ingresso 5 euro) il progetto Teatri a sud di Astràgali Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce, ospita l'anteprima assoluta di "Calmaria - U saluni", nuova produzione della compagnia calabrese Mana Chuma Teatro con Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò per la regia di Salvatore Arena e Massimo Barilla con musiche originali di Luigi Polimeni, scene di Aldo Zucco e disegno luci di Fabrizio Visconti.

Una storia di resistenza ingenua e ostinata. Un salone da barba di un piccolo paese alla fine degli anni ’70. Due amici, Melo e Felice, organici a questo ambiente in cui lavorano, e un giorno, apparentemente come tanti, immerso nell’afa di scirocco.

Ma in quel giorno senza fine che durerà fino all’alba successiva, segnali strani si accumulano imprevisti: il salone sempre molto frequentato rimane vuoto, in un’attesa che diventa spazio di scoperta. L’amore di Melo per Giusy, sorella di Felice. La vita di lei all’ombra di Michele, un marito emigrante ed enigmatico. I sempre più frequenti ritorni di quest’ultimo, con la storia che arriva infine a un bivio. I nodi si dipanano tra rivelazioni e chiarimenti, inquietanti scenari che quel salone attraversano, loro malgrado. Info 3892105991 - teatro@astragali.org - www.astragali.it