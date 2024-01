Al Teatro Koreja nasce "Bit", la rassegna dedicata agli adolescenti

LECCE - Nella giornata di oggi, venerdì 26 gennaio, a Koreja nasce ufficialmente Bit ovvero "Break In theatre". Ribalta la scena, la nuovissima rassegna nata da idee e proposte dei ragazzi per i ragazzi. Uno spazio che vuole essere approfondimento, ma anche divertimento e cultura, dove gli adulti sono in modalità "pause" e coltivano la fiducia. Un momento unico durante il quale i più giovani hanno completa libertà di esprimersi e di essere in un ambiente protetto qual è quello di Koreja ma, soprattutto, hanno la possibilità di vivere il teatro in modo del tutto nuovo.

Tenendo conto delle esigenze, degli interessi e delle sfide specifiche di questa fascia di età e in ascolto di istanze e proposte, Koreja ha pensato ad un ambiente in grado di rispecchiare gli interessi degli adolescenti, aumentando la probabilità di partecipazione attiva.

Prima esperienza in Puglia, il progetto - composto da quattro appuntamenti in programma fino ad aprile - risponde alle esigenze specifiche dei più giovani. Proprio a loro offre opportunità di espressione creativa, promuovendo la connessione sociale e la diversità culturale di stili e prospettive, promuovendo la costruzione di comunità e le connessioni sociali attraverso l’esplorazione di temi rilevanti attraverso un modo di apprendimento informale, spontaneo e accessibile.

In questa fase, gli adolescenti sviluppano la propria identità e cercano modi per esprimere chi sono e cosa amano, per questo BIT vuole essere un “momento culturale dedicato” che fornisca loro uno spazio per esplorare e condividere le proprie passioni attraverso l'arte, la musica, il teatro, la letteratura e altre forme creative in “libertà protetta” senza genitori o insegnanti.

“L'adolescenza – raccontano da Koreja - è definita come la fase della vita in cui un bambino cresce fino a divenire adulto. Adolescere in latino significa proprio crescere, da cui adultum ovvero cresciuto. Ma a sua volta adolescere è formato dal rafforzativo ad e da alere che vuol dire nutrire. Questa radice è la base del nostro progetto Bit. Abbiamo scelto quattro spettacoli che secondo noi possono dare il giusto nutrimento ai ragazzi. Lo spazio dei Cantieri Koreja sarà aperto ben prima dell'inizio dello spettacolo e per ogni giornata saranno pensate alcune attività facoltative, in relazione alla tematica del giorno. Ognuno potrà vivere liberamente il tempo che precede l'ingresso in sala…in una parola potrà adolescere come più gli pia".

Programma della serata

- ore 17.00: dibattito sulle tematiche di genere a cura di Circolo della poesia

- ore 18.30: Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri presenta "Essere o non essere". Quattro piccole, semplici storie che diventano esempi potenti dell’impossibilità di essere se stessi in un mondo che traccia una linea netta di demarcazione tra maschile e femminile. Un lavoro teatrale unico e prezioso nato per raccontare cosa voglia dire diventare bambini e bambine, per interrogarsi su quali siano i fattori culturali e sociali che guidano l’educazione in relazione al genere.

- a seguire: dj Set a cura di Matteo Madaro e Nicolò Urgesi