“È solo un sogno” per la rassegna Opera viva della cooperativa Ventinovenove

BAGNOLO DEL SALENTO - Venerdì 12 luglio, a Bagnolo del Salento, in piazzetta Eventi, Viale Martiri d'Ungheria, alle 21, va in scena “È solo un sogno”, con i piccoli attori e le piccole attrici dell’Officine Teatrali condotte da Mary Negro.

Lo spettacolo è un libero adattamento di “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, che attinge alle tradizioni, agli usi e ai costumi del Comune della sirena bicaudata.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Opera viva” della cooperativa Ventinovenove dedicata agli aspiranti attori e attrici, inserita nel programma della settima edizione di “Crita – Festival delle arti”, rassegna dedicata al teatro, alla musica e alla danza, ideata e organizzata dalla cooperativa Ventinovenove con la direzione artistica di Gabriele Polimeno e Mary Negro.

“Crita – Festival delle arti” è una rassegna che mira a proporre un’offerta culturale e teatrale di qualità nelle aree più periferiche. Il nome “Crita” deriva da un termine tipico del dialetto locale che ha una doppia valenza: il “critare” è l’atto del gridare e del farsi sentire. Ma significa anche “creta”, argilla, materia tipica del territorio dalla cui lavorazione nascono manufatti artigianali che da sempre identificano il Salento dalle mille sfaccettature creative.

Tema di quest’anno è “Ridotti all’osso”, da intendersi come l'esigenza di lasciar andar via tutto ciò che è superficiale, non necessario e tutto ciò che non è bellezza. Ma è anche una denuncia dello stato di salute del mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo: precari nella vita e nel lavoro; relegati agli avanzi di tempo, agli avanzi economici, agli avanzi di strategie e visioni inesistenti.

Crita – Festival delle arti è una rassegna di teatro, musica e danza itinerante ideata e diretta da Gabriele Polimeno e Mary Negro, con la produzione della cooperativa Ventinovenove. Partner della manifestazione i Comuni di Caprarica di Lecce, Collepasso, Cutrofiano, Galatone, Bagnolo del Salento e Nardò e altre realtà private e istituzionali: Legacoop Puglia, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Pro Loco Cutrofiano, Azienda Fratelli Colì SRL, Jata Aps, Zeronovenove Srl, Confartigianato Lecce e 34 esimo Fuso. Info: 353/4294041; 339/5745559; 329/3345515; daimon@29nove.com; www.29nove.com.

