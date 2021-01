In streaming la serata conclusiva di "Danzare la terra"

Sabato 9 gennaio alle 20:30 in diretta su Facebook e Youtube dal LUG - Centro culturale Ex Macello di Corsano appuntamento con la serata conclusiva della diciottesima edizione del laboratorio residenziale Danzare la terra.

A causa dell’attuale situazione e delle restrizioni da Covid-19, il progetto dedicato allo studio delle antiche e potenti danze rituali del sud Italia, ideato e promosso da Tarantarte, si è messo alla prova sperimentando sul web nuove forme di interazione, studio e creazione.