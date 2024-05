"Vostro onore. Dalla parte del colpevole", si apre il sipario nel teatro Apollo

LECCE - Andrà in scena domani, lunedì 20 maggio, alle ore 20.30, nel teatro Apollo, in via Salvatore Trinchese, a Lecce, “Vostro onore. Dalla parte del colpevole”, l’opera teatrale scritta dalla giudice Maria Francesca Mariano, con la regia di Marco Romano.

Al termine dello spettacolo, organizzato a ridosso dell’anniversario della strage di Capaci, sarà conferito il premio “Falcone e Borsellino”, giunto alla seconda edizione, da Alfredo Pagliaro, ideatore del riconoscimento, alla studentessa o allo studente più meritevole tra gli iscritti alla facoltà di Scienze giuridiche dell’UniSalento.

L’evento sarà moderato da Rosario Tornesello, direttore di “Nuovo Quotidiano di Puglia” e vedrà la partecipazione del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, del prefetto Luca Rotondi, dell’Arcivescovo Michele Seccia, del rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e del vice presidente del teatro pubblico pugliese Marco Giannotta.

Prenderanno la parola sul palco: il presidente della Corte d’Appello di Lecce Roberto Carrelli Palombi, la giudice e scrittrice Mariano, i comandanti delle forze dell’ordine, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Lecce Antonio De Mauro, don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera don Giustino, e l’avvocato Luigi Suez, sovrano maestro dell’ordine dei templari.

L’ingresso è gratuito.

Gli attori

“Vostro onore. Dalla parte del colpevole” sarà rappresentata dagli attori della compagnia “Temenos Recinti teatrali": Daniele Indino interpreterà il terrorista; Valentina Piccolo, la donna di mafia; Ilaria Romano, la zingara; Enzo Esposito, il collaboratore di giustizia; Marco Romano, il magistrato; Davide Licchelli, il soldato ucraino.

