Ruffano, via al “Traguardi festival”: sport, diritti e pari opportunità

RUFFANO - “Raccontare lo sport, promuovere i diritti e le pari opportunità”: la prima edizione del “Traguardi Festival” prende il via giovedì 27 ottobre con la conferenza inaugurale “Raccontare lo sport, promuovere i diritti e le pari opportunità”. L’appuntamento è per le ore 19 presso il teatro “Renata Fonte” di via Paisiello a Ruffano.

Traguardi è un evento promosso dal Comune ed ideato e organizzato dall'associazione culturale Pari. Si snoderà in una serie di appuntamenti che promuoveranno i diritti umani, la pari dignità sociale ed il contrasto ad ogni forma negativa di discriminazione partendo dalla narrazione sportiva. Incontri che faranno tesoro della presenza di numerosi ospiti, dal giornalista di Sky Sport Nicola Roggero all'atleta azzurra Danielle Frederique Madam, passando per gli scrittori Riccardo Gazzaniga, Andrea Ferreri, Rocco Luigi Nichil e Pierpaolo Lala.

Nella conferenza inaugurale di giovedì 27, presenteranno il Traguardi Festival Roberto Molentino, dell’associazione Pari, ed Angela Rita Bruno, assessora del Comune di Ruffano con delega, tra le altre, alle Pari Opportunità. Con loro, dialogheranno Antonio Cavallo, sindaco di Ruffano, Donato Metallo, consigliere della Regione Puglia, e Gigi Renis, delegato provinciale Coni.

A seguire, con Attilio Pisanò, presidente del corso di laurea in Diritto e Management dello Sport dell’Università del Salento, con Donata De Masi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Ruffano, e con Rosaria De Marini, dirigente dell'Iiss "A. De Viti De Marco" di Casarano, si parlerà del ruolo dello sport nella formazione delle giovani generazioni.

Ci saranno Eliana Augusti, docente di Sport e Diritto nell’epoca moderna all'Università del Salento, e Nicola Sbetti, docente di Storia dello Sport all'Università di Bologna. Testimonianze preziose per analizzare il legame tra sport, diritti e sviluppo sostenibile, con sguardo rivolto agli obiettivi ed alle strategie dell'Agenda 2030.

Traguardi ha già mosso i primi passi nelle giornate di mercoledì e giovedì scorsi, nell'Istituto comprensivo statale di Ruffano che, assieme all’IISS "A. De Viti De Marco" di Casarano, è una delle due scuole rientranti nella rete di partner dell'evento. Assieme all'assessora Angela Bruno del Comune di Ruffano, l’associazione Pari ha incontrato gli studenti e le studentesse delle 14 classi della scuola secondaria di primo grado di Ruffano. Tema di fondo delle due giornate è stato il fair play quale comportamento corretto e responsabile da adottare nello sport come nella vita, in contrasto ai discorsi d’odio che inquinano le competizioni sportive e le relazioni umane.

Gli studenti e le studentesse hanno riflettuto sulle parole di Filippo Ganna, campione di ciclismo su pista, che ha parlato del grande valore della sconfitta e della dignità nella sconfitta come opportunità di miglioramento personale e collettivo; hanno analizzato alcuni esempi di hatespeech, come quelli che hanno colpito la fuoriclasse della nazionale italiana di volley Paola Egonu e il ruffanese arbitro di Seria A Alessandro Prontera, imparando a contrastarli attraverso la solidarietà verso le vittime e la contronarrazione.

Infine, si è parlato di pari opportunità nello sport, decostruendo alcuni stereotipi che colpiscono le donne, gli stranieri e più in generale chi è portatore di una diversità.

La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Ruffano, Donata De Masi, ha commentato così il percorso avviato con Traguardi: “Partecipiamo con grande gioia al festival Traguardi che, attraverso lo sport, accende i riflettori su tematiche importanti come i diritti umani, il contrasto al razzismo, la multiculturalità, la disabilità, ed offre alle alunne e agli alunni spunti di riflessione e di approfondimento nelle diverse classi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria. Lo sport indubbiamente apporta vantaggi alla salute e ai processi cognitivi, ma ha anche un valore fortemente inclusivo. Riesce a coinvolgere e impegnare con entusiasmo le nuove generazioni ed educa alla convivenza civile attraverso il rispetto delle regole, il fair play, il superamento dei propri limiti e degli ostacoli, in vista di un traguardo che si concretizza in una società in cui ognuno trova il proprio spazio dando un fattivo contributo alla crescita sociale”.

Nelle prossime settimane, oltre alle classi primarie della scuola di Ruffano, anche gli studenti dell'IISS "De Viti De Marco" di Casarano saranno protagonisti di una serie di incontri rientranti negli appuntamenti del Festival. La dirigente del "De Viti De Marco", Rosaria De Marini, ha spiegato che: “Il percorso Traguardi, che per l’IISS “De Viti De Marco” si innesta sull’esperienza già pluriennale della curvatura sportiva dell’Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, contribuisce all’apertura di nuovi scenari nell’ambito del paradigma Sport- Diritti - Sviluppo sostenibile- Inclusione. Non si tratta, infatti, di un evento estemporaneo, ma di una collaborazione strutturata, che, grazie al Protocollo promosso dal Comune di Ruffano e dall’Associazione Pari, anche nel prosieguo, coinvolgerà i nostri studenti in contesti sistematici di approfondimento e ricerca su Sport e Management, Sport ed Agenda 2030, Sport ed innovazioni legislative, anche in virtù della collaborazione con l’UniSalento – Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport. Collaborazione interistituzionale che diventa esempio virtuoso delle sinergie territoriali a vantaggio della formazione dei giovani, non solo ai saperi ma anche e soprattutto ai valori”.

L’ingresso alla conferenza inaugurale di giovedì 27, alle ore 19 presso il Teatro “Renata Fonte” di Ruffano, è libero e gratuito. Il Festival è realizzato con la collaborazione del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport di UniSalento e gode del patrocinio della Provincia di Lecce, del CONI – Puglia, e del CIP Comitato Paralimpico Italiano Puglia. Il programma completo del Traguardi Festival è disponibile sulle pagine social dell’associazione Pari ed al seguente link: https://bit.ly/3VGONFB