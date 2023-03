Veronica Pivetti al Teatro comunale con “Stanno sparando sulla nostra canzone”

NARDO’ - Veronica Pivetti torna in Puglia dal 21 al 23 marzo con il suo spettacolo “Stanno sparando sulla nostra canzone” per le stagioni teatrali 2022/23 dei Comuni di Nardò, Polignano a Mare e Bisceglie organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Primo appuntamento martedì 21 marzo al Teatro Comunale di Nardò; mercoledì 22 marzo tappa al Teatro Vignola di Polignano a Mare. Il tour si chiude giovedì 23 marzo al Politeama Italia di Bisceglie. Sipario ore 21.00.

Siamo in America nei mitici anni Venti, anni d’oro e ruggenti. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Questa l’atmosfera dello show supportato da una trascinante colonna sonora che va da David Bowie a Gianna Nannini, da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynora Renato Zero, passando per Cher, Achille Lauro, l’intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John. Protagonista di questa Black Story, una sensuale e spiritosa Veronica Pivetti, in arte Jenny Talento, fioraia di facciata ma, in realtà, venditrice d’oppio by night, che finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker, Nino Miseria. Info: www.teatropubblicopugliese.it