Giornata degli oceani 2024, speciale concorso anche per gli studenti dell’Accademia delle belle arti di Lecce

LECCE – Anche gli studenti dell’Accademia delle belle arti di Lecce potranno prendere parte a uno speciale concorso. In occasione della Giornata mondiale degli oceani 2024, l’Arpa Puglia (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente) e la sede italiana del Ciheam Bari (Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei) hanno organizzato una manifestazione per il prossimo 27 giugno, a Valenzano.

Nel corso dell’appuntamento, avverrà la premiazione del concorso per arti visive “ArpAmare”, giunto alla quarta edizione e rivolto agli artisti visivi che si siano iscritti o abbiano conseguito il diploma di primo o secondo livello presso le Accademie di belle arti pugliesi a partire dal 2022. I vincitori di questa competizione, selezionati da apposita giuria, riceveranno un premio in denaro: mille e 500 euro per il primo classificato, mille euro per il secondo e 500 per il terzo. Inoltre, saranno premiate due opere con menzione speciale, che riceveranno un riconoscimento di 250 euro cadauna.

L’obiettivo è quello di porre l'attenzione sul ruolo vitale degli oceani e dei mari per la sopravvivenza del pianeta. L’iniziativa si propone di celebrare la Giornata mondiale degli oceani allo scopo di consolidare un movimento globale che riaccenda l'impegno collettivo, soprattutto delle nuove generazioni, e favorisca la cooperazione per la protezione e la conservazione degli oceani.

