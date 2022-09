Cresce la percentuale di raccolta differenziata: Lecce al secondo posto tra le città pugliesi

LECCE - Cresce la percentuale di raccolta differenziata: Lecce si colloca al secondo posto tra le città della Puglia. I dati pubblicati sul portale Ecologia della Regione Puglia, infatti, certificano una media annuale – relativa ai primi otto mesi dell’anno – del 67,16 per cento nel capoluogo salentino. Un livello di raccolta differenziata che consolida la posizione della città nella fascia utile per beneficiare della riduzione dell'Ecotassa del 30 per cento.

L’andamento mensile della raccolta di quest’anno, che nei mesi marzo e luglio ha raggiunto i picchi del 68,95 per cento, segna il consolidamento di una tendenza di crescita che ha portato la città a passare dal 59,37 per cento del 2019 e dal 32,47 del 2016 al dato di quest’ultimo anno, nel quale i leccesi hanno prodotto in media 41 chilogrammi di rifiuto solido urbano al mese. Per l’amministrazione comunale si tratta dei positivi effetti dell’estensione della raccolta differenziata porta a porta nella marine e case sparse, che comincia a dare concreti risultati, dei controlli casa per casa.

“Con il passare dei mesi va consolidandosi un trend di crescita importante, con un risultato straordinario per la nostra città, del quale va dato merito ai cittadini leccesi che riciclano sempre più e sempre meglio i propri rifiuti e che hanno ormai consuetudine con l’utilizzo dei servizi a disposizione per la raccolta differenziata, come i Centri comunali di raccolta – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – ringrazio lo staff del Settore Ambiente che con professionalità e tenacia, nonostante la carenza di personale di cui il Comune soffre, si dedica con passione al lavoro raggiungendo risultati ragguardevoli e ringrazio la ditta Monteco che offre un servizio puntuale alle utenze domestiche e alle attività commerciali, con mezzi sempre più avanzati e moderni e servizi sempre più corrispondenti ai bisogni della città”.