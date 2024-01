Matino, 15mila euro dalla Regione per agevolare la rimozione dell’amianto

MATINO - Il Comune di Matino potrà contare su un contributo regionale per la tutela del territorio e garantire la sicurezza ambientale. L’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Salvatore Toma, infatti, è risultata beneficiaria di un contributo di 15mila euro che servirà per agevolare la rimozione, in via definitiva, di manufatti in amianto o, comunque, contenenti questo materiale nocivo per la salute, presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata.

Il finanziamento arriva grazie a una determinazione del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana (Sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche) della Regione Puglia, per la precisione la 437 del 2023. Si tratta di un provvedimento che scaturisce dalla partecipazione all’avviso pubblico indetto dall’ente regionale per la concessione di contributi ai Comuni da impiegare proprio per l’eliminazione dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto in strutture e costruzioni private.

“La salvaguardia e la tutela dell’ambiente – dichiara l’assessore Emanuele Coronese, con delega alla sicurezza ambientale e igiene urbana – rappresentano una priorità nella nostra azione amministrativa. Ogni iniziativa orientata in questa direzione – aggiunge – è da noi perseguita sia con l’impiego diretto delle risorse sia con quelle che siamo in grado di intercettare. Sappiamo quanto sia oneroso per le famiglie, oggi, attivarsi per la soluzione di questa problematica”.

“L’ultimo contributo di 15mila euro, affidatoci a seguito della partecipazione allo specifico avviso della Regione Puglia, ci permetterà di continuare il nostro percorso di eliminazione dal territorio di residui contenenti amianto, consentendo ai cittadini un abbattimento degli alti costi di rimozione e smaltimento”, conclude l’assessore.