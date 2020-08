Notte Verde, nel 2020 l’edizione “limitata” tra transumanze e riforestazione

CASTIGLIONE D’OTRANTO – Edizione “limitata”, eppure si farà. Torna anche per il 2020 la Notte Verde a Castiglione d’Otranto. Il 30 agosto, dalle 17 e fino a notte fonda, la nona edizione sul tema “Dal Salento all’Amazzonia: transumanza per la riforestazione”. Un tema forte e un format completamente nuovo, rivisitato alla luce della normativa Covid-19, ma con lo spirito e la sostanza di sempre: stavolta sotto la forma itinerante della “transumanza”, un cammino di 8,6 chilometri con animali, persone e piante, letteralmente un passaggio fisico “attraverso l’humus”, suolo vivo, abitato, in continua metamorfosi verso qualcosa di nuovo, continuamente rigenerato e vitale.

Dopo l’edizione dello scorso anno dedicata ai cambiamenti climatici, stavolta si focalizza l’attenzione su ri-forestazione e agro-forestazione, processi cruciali a livello mondiale e indispensabili per ripensare l’approccio anche nel territorio salentino, a fronte del dramma dell’abbandono delle terre e del disseccamento rapido dell’ulivo, che stanno fiaccando oltremodo il paesaggio, la biodiversità, l’economia locale.

L’appuntamento è per domenica 30 agosto: organizzata dall’associazione Casa delle Agriculture Tullia e Gino e dall’omonima cooperativa, la Notte Verde gode del patrocinio del Parco regionale Otranto-S.M.di Leuca-Bosco di Tricase e del Comune di Andrano, con la collaborazione di COSPE Onlus progetto AMAzzonia from hearth to heart, Gus-Gruppo Umana solidarietà, Manu Manu Riforesta, Parco dei Paduli, Salento km0, Bosco Monticolomi di Ugento, associazione Marina Serra e altre realtà territoriali.

Evento unico, accessibile e già sold out

È già sold out: 150 i posti disponibili, prenotati in pochissime ore dal lancio dell’evento sui social. Ancora disponibile, invece, su prenotazione (al 328/5469804), la sedia job trekking messa a disposizione dal Parco Otranto-Leuca, per consentire la partecipazione a portatori di altra abilità motoria, nel solco del forte processo di riconversione della Notte Verde in chiave di accessibilità avviato lo scorso anno. Per i partecipanti il ritrovo è domenica alle ore 17 presso il Mulino di Comunità di Castiglione, dove è allestita la prima area pretriage.

Da lì partirà la camminata-parata che sarà aperta da un cavallo murgese al traino di un carretto antico, sul quale il “trainiere” Alessandro Cuna, accompagnato dal percussionista Franco Nuzzo, canterà stornelli e strine in grico. Seguirà lo spettacolo itinerante di maschere tradizionali appartenenti alla cultura dei popoli dell’Amazzonia, simbolo della campagna nazionale che Cospe Onlus ha lanciato nel gennaio scorso per sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica sulla necessità di un’azione urgente a sostegno dei popoli indigeni, per fermare l’aggressione alla foresta e ai loro diritti. Sullo stesso tema, è prevista anche la performance di pittura estemporanea con colori fluorescenti del pittore Angelo Fornaciari ed altri artisti.

La colorata parata, che vede la preziosa partecipazione del Gus e di diverse associazioni locali impegnate nella cura del paesaggio e dell’ambiente nel Salento, attraverserà il centro abitato di Castiglione d’Otranto, per incunearsi nelle campagne seguendo antichi tratturi. In contrada Pajare, lungo il “sentiero del terebinto” creato sei anni fa in seguito ad un’azione di bonifica, sarà inaugurata una seduta in pietra dedicata a Loredana Mustich, attivista salentina e anima nobile di questa terra, prematuramente scomparsa nell’aprile scorso.

La transumanza attraverserà anche il centro di Andrano, dove in piazza Castello è allestita la seconda area pretriage, fino a giungere in serata in un terrazzamento sul mare lungo la via Francigena, nell’area del Parco regionale costiero Otranto-Leuca. Lì, sotto le stelle, alle 20.30 si terrà la riflessione collettiva “Riforestiamo!” con le organizzazioni locali che promuovono forme di rigenerazione del paesaggio, esperimenti di agro-riforestazione ma anche letture critiche della storia del territorio. Alle 23, il concerto “Scion scion”, omaggio musicale ad Ennio Morricone, vedrà al pianoforte il maestro Luigi Botrugno, autore degli arrangiamenti; all’arpa, Eleonora Carbone; al contrabasso, Stefano Rielli; al sassofono, Emanuele Raganato.