Meno inquinanti e organizzati per i cittadini con disabilità: a Lecce tredici nuovi bus

Nuovi motori e filtri anti-particolato sui mezzi che circoleranno in città, grazie alle risorse erogate dalla Regione Puglia con il bando Smart Go City. Dotati anche di servizio di “geolocalizzazione” per conoscere i tempi di percorrenza

LECCE – Meno inquinanti, organizzati per i cittadini con disabilità e dotati di sistema di "geolocalizzazione" per sapere in tempo reale i tempi di percorrenza. Tredici nuovi bus, acquistati grazie alle risorse erogate dalla Regione Puglia con il bando Smart Go City per l’ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale, circoleranno a Lecce. Sono stati consegnati alla sede di Sgm, pronti per entrare in servizio, i mezzi Euro VI diesel che andranno a sostituire i mezzi Euro III attualmente in dotazione, in servizio da più di quindici anni.

L’ammodernamento del parco mezzi consentirà di ridurre notevolmente l’impatto ambientale in termini di emissioni: nuovi motori e filtri anti-particolato in dotazione. Ma non solo: a migliorare notevolmente sarà l’accessibilità e la dotazione tecnologica che consentirà di fare un salto di qualità nel servizio all’utenza. Con la presenza di telecamere di sicurezza a bordo e all’esterno, aumenta anche il livello di sicurezza per gli autisti e per gli utenti del servizio. I nuovi autobus sono attrezzati con sistema di Automatic vehicle monitoring (Avm) che consentirà la loro localizzazione in tempo reale, il monitoraggio dell'operatività del trasporto. Il mezzo è predisposto per il collegamento con apparati di info-mobilità a bordo e alle fermate per la diffusione delle informazioni ai passeggeri sui tempi di percorrenza e arrivo.

Per i passeggeri non deambulanti con sedia a rotelle tutti gli autobus sono dotati di rampa manuale a ribalta per l'accesso e di una zona di stazionamento per sedia a rotelle. Sono inoltre installati adeguati dispositivi per migliorare l'accesso quali maniglie supplementari. Per i passeggeri ipovedenti è installato all'interno del mezzo un sistema audio video composto da monitor a colori e altoparlanti.

“Da subito questi nuovi mezzi garantiranno un miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, maggiore comfort per le persone con disabilità, una notevole riduzione delle emissioni e un miglior livello di sicurezza grazie alle telecamere – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – Oggi aggiungiamo un tassello fondamentale per il rilancio del trasporto pubblico a Lecce, ne seguiranno altri che stiamo compiendo insieme al Consiglio comunale per dare nel minor tempo possibile operatività alla nuova azienda e alle nuove linee riordinate su percorsi più efficienti e maggiori frequenze” .