Rifiuti e amianto killer. Dopo l’interrogazione parlamentare, Comune obbliga i proprietari alla bonifica

SANNICOLA – Segnalazioni, esposti e persino un’interrogazione parlamentare. Ma scattano, finalmente, i primi provvedimenti anti amianto. Dopo appena quattro giorni dalla pubblicazione dell’articolo sulla nostra testata lo scorso 8 gennaio, l’amministrazione comunale di Sannicola è intervenuta con una ordinanza per obbligare i cittadini proprietari di alcune zone di Lido Conchiglie alla pulizia e alla bonifica entro 30 giorni dalla data del provvedimento.

Si tratta di un’area di complessivi duemila metri quadrati e piena di scarti di ogni tipo, compreso il materiale Eternit. È ritornata agli onori delle cronache nel mese di luglio scorso, in occasione di un maxi incendio che aveva interessato il litorale ionico. Quel pomeriggio andò a fuoco lo stesso amianto, destando ancora più preoccupazione a causa della sua elevata nocività e del potenziale cancerogeno.

L'intera zona presenta numerose cave di calcarenite in disuso, circondate da immobili e, purtroppo, da rifiuti pericolosi e non, come la stessa Regione Puglia ha evidenziato in una nota del mese di settembre 2020, a seguito della quale la Provincia di Lecce aveva sollecitato il Comune di Sannicola a intraprendere tutte le procedure previste per le operazioni di bonifica e rimozione della discarica a cielo aperto.

Nel corso degli anni, a partire dal 2020, diverse le segnalazioni delle associazioni ambientaliste del territorio tra le quali Italia Nostra. Nelle scorse settimane, infine, una interrogazione parlamentare, a firma di un gruppo di senatori pentastellati, è finita sulle scrivanie dei ministri dell’Ambiente delle Politiche della Salute. In quel documento il dito è stato puntato contro le autorità locali che, a detta dei parlamentari di Palazzo Madama, sarebbero state al corrente del preoccupante quadro ambientale da almeno tre anni.