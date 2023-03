Giornata nazionale del paesaggio, da Italia Nostra anche una tavola rotonda con esperti

LECCE – Non solo un contest fotografico. In occasione della “Giornata nazionale del paesaggio” la sezione di Italia Nostra Sud Salento organizzerà anche una tavola rotonda. Un programma di iniziative finalizzate ad analizzare la situazione del paesaggio rurale salentino e a individuare le possibili azioni in grado di garantirne una maggiore tutela e riqualificazione.

Oltre alla gara fotografica di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, l’associazione ha programmato un confronto tra esponenti istituzionali e esperti del settore che si terrà presso l’Agriturismo “Il Malcandrino”, alla periferia di Lecce, nella mattinata di sabato 18 marzo in concomitanza con la cerimonia di premiazione del concorso fotografico.

All’evento sono stati invitati Ennio Cillo, già procuratore della Repubblica di Lecce; Stefano Lacatena avvocato e consigliere delegato all’Urbanistica e al Paesaggio della Regione Puglia; Anna Grazia Maraschio, avvocato e assessora regionale all’Ambiente; Fabio Modesti, giornalista ed esperto di politiche per la conservazione della natura e Maria Piccarreta, architetta e dirigente del Segretariato del Ministero della Cultura per la Puglia. Per la manifestazione in programma sabato 18 marzo saranno coinvolti, oltre ai partecipanti al contest fotografico, i rappresentanti e i componenti degli Ordini professionali, delle amministrazioni locali, nonché gli studiosi e i cultori del paesaggio.